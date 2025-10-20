Трамп до сих пор не решил, предоставлять ли Украине ракеты Tomahawk, сказал Вэнс (Фото: REUTERS/Натан Ховард)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа и в дальнейшем будет работать над достижением мира в Украине, независимо от того, сколько времени это потребует. По его словам, глава Белого дома услышал запрос по Tomahawk.

«Мы продолжим двигаться по пути мира, независимо от того, понадобится ли нам еще несколько месяцев, несколько недель — или, не дай Бог, дольше. Мы продолжим работать над этим», — заявил Вэнс на авиабазе Эндрюс, сообщает Укринформ.

Вице-президент выразил осторожный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования, однако отметил, что «сроки пока неизвестны». Вэнс отметил, что президент США «безусловно услышал запрос» Украины о передаче ракет Tomahawk.

«Мы знаем, что это то, чего они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конце концов примет решение. Но он еще не решил, предоставлять ли Украине Tomahawk», — сказал он.

В то же время Вэнс пояснил, что глава Белого дома прежде всего сосредоточен на безопасности Соединенных Штатов, поэтому принимает соответствующие решения с этой целью.

«Это означает, что нам нужно иметь критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск. Итак, именно на этом сосредоточен президент», — добавил вице-президент.

По его словам, Трамп, принимая решения по Украине и России, пытается способствовать миру, потому что считает, что это в «лучших интересах Америки».

«Если он решит, что в лучших интересах Америки продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но сейчас он не принял такого решения по Tomahawk», — добавил Вэнс.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

По данным Axios, встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk, подчеркнув, что его приоритетом является дипломатия.

До этого, 16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним в Будапеште. По словам Трампа, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.