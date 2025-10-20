Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 17 октября 2025 года (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Встреча президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом 17 октября прошла не очень удачно, в основном из-за того, что Украина слишком спешила.

Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер, анализируя итоги переговоров.

Как отмечает автор публикации, эта встреча могла стать намного результативнее, если бы Зеленский пересмотрел свои взгляды и внес коррективы в повестку дня после продолжительного телефонного разговора между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Реклама

Президент Украины в ходе визита в Вашингтон рассчитывал воспользоваться потеплением отношений с Трампом, чтобы добиться поставок американских крылатых ракет Tomahawk. В свою очередь президент США, успешно выступив посредником в достижении перемирия в Газе, скорее всего предоставил бы Киеву все необходимое, чтобы принудить Москву к реальной дипломатии. Однако этого не произошло, констатирует Деттмер. Несмотря на то, что встреча с Зеленским в Белом доме прошла в атмосфере абсолютной сердечности, она оказалась неудачной, в основном потому, что Украина слишком торопилась.

По словам одного из собеседников автора статьи, пожелавшего сохранить анонимность, встреча Зеленского и Трампа была неплохой, «просто она стала жертвой неудачного выбора времени и завышенных ожиданий». Он также добавил, что переговоры могли быть продуктивнее, если бы президент Украины принял во внимание разговор Трампа с Путиным 16 октября.

Эта беседа должна была побудить Зеленского и его команду пересмотреть ожидания и, прежде всего, снизить требования относительно ракет, считает инсайдер. Источник указал, что Трамп не согласился бы на приобретение Tomahawk перед встречей с Путиным в Будапеште.

Однако Украина проигнорировала рекомендации своих друзей среди республиканцев, многие из которых со скепсисом относятся к тому, что Трамп согласится дать Киеву Tomahawk при любых обстоятельствах, опасаясь эскалации и еще большего втягивания Америки в войну.

Не отказавшись от просьб о ракетах Tomahawk, Киев упустил возможность сосредоточиться на ряде других важных аспектов — в первую очередь, на ракетах для истребителей F-16 и МиГ и ракетах для систем Patriot. Акцент на Tomahawk также отвлек внимание от других ключевых тем, таких как одобрение Трампа на использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины. Также был достигнут лишь ограниченный прогресс в дискуссиях об импорте СПГ из США.

Фактически, большая делегация украинских министров и чиновников, отправленная в Вашингтон перед пятничной встречей Зеленского и Трампа в Белом доме, потерпела неудачу по всем направлениям, отмечает Джейми Деттмер.

По словам источника в Республиканской партии, планировалось, что будут подготовлены документы, в том числе ряд соглашений с крупными оборонными компаниями США и игроками в сфере энергетики, которые должны были быть подписаны во время встречи 17 октября. Но в итоге этого не произошло. «За всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договоренностей», — цитирует автор публикации другого советника по внешней политике от Республиканской партии. Он также сообщил, что акцент на ракетах Tomahawk был лишь частью проблемы — другой частью были сроки визита Зеленского и общее лоббирование Украины в Вашингтоне.

«Мы настоятельно просили их отложить», — заявил собеседник обозревателя Politico.

Акцент администрации Трампа по-прежнему был сосредоточен на Ближнем Востоке. Кроме того, из-за остановки работы правительства и взаимных обвинений между демократами и республиканцами, Украине не хватило внимания.

В то же время в Киеве растет тревога относительного того, как страна переживет приближающуюся зиму — вероятно, самую тяжелую с начала полномасштабного военного вторжения РФ.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

До этого, 16 октября, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Кроме того, по данным собеседников издания, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.

По данным издания Financial Times, во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября президент США призывал его принять условия российского диктатора.

Однако сам Трамп отрицает, что во время встречи с украинским лидером настаивал на передаче России территории всего Донбасса.