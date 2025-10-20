Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, позвонил ли Путин Трампу именно из-за разговоров о поставках Украине этих ракет, Зеленский ответил утвердительно.

Реклама

«Да, из-за Tomahawk, из-за риторики президента Трампа о Tomahawk», — сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

В то же время президент Украины отметил, что Трамп не хочет эскалации с РФ до тех пор, пока не встретится с ними.

По его словам, очевидно, что РФ боится решения о поставках Украине Tomahawk.

«Соответствующее оружие есть не только у США, и если США делают шаг вперед, россияне понимают, что я договорюсь в Европе о Tomahawk и другом необходимом оружии», — подчеркнул Зеленский.

Инфографика: NV

Также Зеленский отметил, что европейские лидеры хотят обратиться к Трампу с просьбой относительно использования дальнобойных ракет Tomahawk.

«Прежде всего, я хотел бы сказать, что в европейских странах также есть Tomahawk. Вопрос же не просто в Tomahawk как таковых. Вопрос в использовании оружия. Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете их использовать? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что использование этих ракет будет по военным целям и в координации с партнерами.

«Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему», — добавил он.

В то же время президент отметил, что Украина в постоянном контакте с советниками по нацбезопасности европейских стран, и выстраивает с ними общую позицию.

Дискуссии о поставках Tomahawk — что известно

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине этих ракет. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, и США не хотят эскалации.

Издание Axios писало, что Трамп отказал Зеленскому в передаче Tomahawk, по крайней мере пока, поскольку считает своим приоритетом дипломатию. Телеканал CNN также написал, что Трамп «прямо и честно» дал понять Зеленскому, что пока Украина не получит Tomahawk.