Зеленский о желании России получить весь Донбасс: Распродажей Украины никто не будет заниматься

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, США, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Страна-агрессор Россия до сих пор хочет, чтобы Силы обороны полностью вышли из Донецкой и Луганской областей , ее позиция по этому поводу не изменилась, но «распродажей Украины никто не будет заниматься».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами 19 октября, пишет Интерфакс-Украина.

«Мнение россиян не изменилось: они хотят, чтобы мы вышли из Донбасса. Не полностью с востока — а именно с Донбасса, полностью из Донецкой и Луганской областей», — сказал президент.

Реклама

Он рассказал, что во время визита в США объяснил президенту Дональду Трампу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу, что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Зеленский подчеркнул, что российская риторика о «русских людей» на Донбассе и якобы нежелании быть частью Украины обманчива.

«Господин Виткофф говорит, что оно (псевдореферендумы о присоединении Донецкой и Луганской областей к России, — ред.) внесено в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Виткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель», — подчеркнул глава государства.

Он считает, что Путин в коммуникациях с США распоряжается ресурсами РФ, как своей частной собственностью.

Россия остается агрессором, но «агрессору, который такой богатый и такой большой, некоторые вещи, если не жить по закону, просто прощаются», добавил Зеленский.

Ранее The Washington Post писала, что во время разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны.

19 октября Трамп в комментариях журналистам отрицал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме настаивал на передаче России территории всего Донбасса. По его словам, этот вопрос «никогда не поднимался» в переговорах с Украиной. Он выступил за заморозку линии фронта.