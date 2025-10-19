Эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев рассказал в эфире Radio NV , каковы результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского спрезидентом США Дональдом Трампом, почему переговоры между американским президентом и российским диктатором Владимиром Путиным могут так и не состояться в Будапеште и действительно ли РФ предлагает выйти из Херсонской и Запорожской областей в обмен на полный контроль над Донецкой областью.

— Какие общие впечатления произвела на вас встреча Трампа и Зеленского? И как бы вы описали последствия, результаты этой встречи?

— К сожалению, в этом плане, мне кажется, [российский диктатор Владимир] Путин нас немного опередил. У нас была заготовлена нормальная поездка, у нас была заготовлена хорошая программа, хорошая адженда. Мы должны были говорить не только о Tomahawk — это была основная цель, конечно — но мы должны были говорить еще и об экономическом сотрудничестве. Мы должны были увидеть какое-то продвижение на пути к воплощению нашего договора о редкоземельных ископаемых, потому что американцы уже подготовили финансовую составляющую фонда. Мы немного отстаем по нашим направлениям, но все же мы над этим работаем.

А в результате что? В результате Путин, позвонив Трампу и договорившись с ним за встречу, сбивает ключевой наш козырь. Потому что, как оказалось, и это подтвердила пресс-конференция с Трампом, Tomahawk никогда не были, скажем так, элементом безопасности. Они для Трампа всегда были элементом переговоров.