Президент Украины Владимир Зеленский с президентом США Дональдом Трампом во время обеда в Белом доме в Вашингтоне, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп во время «напряженной» встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября подталкивал его пойти на уступки в пользу России и размышлял о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.

Об этом сказано в материале Reuters, которое ссылается на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров.

Агентство пишет, что рассуждения о гарантиях безопасности для России «смутило» украинскую делегацию. В целом переговоры стали разочарованием для украинского президента.

Реклама

После встречи с Зеленским Трамп публично призвал к прекращению огня на нынешних линиях фронта. По словам источников издания, он выступил с этим предложением после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит ни одну территорию Москве.

«Встреча завершилась решением Трампа заключить соглашение там, где мы находимся, на линии разграничения», — сказал собеседник.

Президент США также сказал, что быстрое мирное соглашение является необходимым, что свидетельствует о его стремлении заключить перемирие даже если оно будет на неприемлемых для Киева условиях, предполагает Reuters.

Читайте также: Британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру на Зеленского после его визита в Вашингтон

«Это было довольно плохо. Сообщение было таким: Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена, если Украина не заключит соглашение с Россией», — сказал один из источников о встрече.

Другой источник отрицал, что Трамп сказал, что Украина будет «уничтожена». Однако оба источника заявили, что Трамп несколько раз употреблял нецензурную лексику.

Агентство предполагает, что на Трампа повлиял телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 16 октября, после которого американские чиновники предложили Украине отдать РФ Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской.

Но Киев считает, что отказ от западной части Донецкой и Луганской областей будет равнозначен «самоубийству», пишет Reuters.

19 октября Трамп в комментариях журналистам отрицал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме настаивал на передаче России территории всего Донбасса. По его словам, этот вопрос «никогда не поднимался» в переговорах с Украиной. Он выступил за заморозку линии фронта.

«Пусть все останется так, как есть. Сейчас территория уже поделена. Я думаю, что около 78% земель [Донбасса] уже захвачены Россией», — сказал Трамп.

Ранее The Washington Post писала, что во время разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. По результатам разговора Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште в течение двух недель.