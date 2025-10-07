Трамп заявил, что «практически принял» решение о передаче Украине ракет Tomahawk

Об этом он заявил в понедельник, 6 октября, во время общения с журналистами в Белом доме.

«Да, я уже практически принял решение, если подумать. Я хочу узнать, что они с ними делают. Да, знаете, куда они их отправляют? Думаю, мне придется задать этот вопрос», — сказал Трамп.

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что в администрации обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

2 октября во время общения с медиа перед саммитом Европейского политического сообщества в Дании Зеленский подтвердил, что во время встречи с Дональдом Трампом обсуждал предоставление Украине дальнобойного оружия.

В тот же день пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков пригрозил, что российская сторона «должным образом» отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.