В Кремле ответили на заявление Трампа о «практически принятом» решении о передаче Украине ракет Tomahawk

Песков утверждает, что предоставление Украине ракет Tomahawk якобы «не сможет изменить положение дел на фронте» (Фото: REUTERS/Максим Шеметов)

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стало бы серьезным витком эскалации».

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, Россия считает, что президент США Дональд Трамп «сохраняет политическую волю» на урегулирование войны в Украине.

В то же время представитель Кремля сказал, что диалог РФ и США по линии дипломатических ведомств «остается в подавленном состоянии».

Песков также прокомментировал решение Европейского Союза ограничить перемещение российских дипломатов внутри блока, пригрозив «ответом» со стороны России.

Ранее Трамп заявил, что «практически принял» решение о передаче ракет Tomahawk Украине.

«Да, я уже практически принял решение, если подумать. Я хочу узнать, что они с ними делают. Да, знаете, куда они их отправляют? Думаю, мне придется задать этот вопрос», — сказал президент США.

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.