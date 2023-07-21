Польша перебросит войска на восток страны из-за угрозы со стороны ЧВК Вагнера в Беларуси — министр обороны 21 июля, 11:07 Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о решении переместить войска с запада на восток Польши из-за заявлений об учениях ЧВК Вагнера в Беларуси.

Об этом сообщил представитель правительственного комитета Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман в интервью PAP.

Хоффманн заявил, что такое решение было принято на заседании комитета по вопросам безопасности, на котором были проанализированы возможные угрозы, такие как перемещение подразделений ЧВК Вагнера.

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Он также добавил, что «совместные учения белорусской армии и ЧВК Вагнера, несомненно, являются провокацией».

«Задача этих подразделений — не только тренировка, но и сдерживание потенциального агрессора», — уточнил Хоффман.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

19 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь заехала уже девятая колонна ЧВК Вагнера.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.