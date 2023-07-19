Почти 500 единиц. В лагере вагнеровцев в Беларуси зафиксировали большое количество техники — фото 19 июля, 19:00 Боевики ЧВК Вагнера разместили до 500 единиц разнообразного транспорта в своем полевом лагере в Беларуси (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В полевом лагере бойцов ЧВК Вагнера, который находится возле белорусского городка Осиповичи, было обнаружено большое количество машин.

Об этом пишет Радио Свобода.

Журналисты издания проанализировали спутниковый снимок компании Planet Labs. Он был сделан утром в среду, 19 июля, возле поселка Цель, куда по данным журналистов и мониторинговых групп направлялись бойцы российской частной военной компании Вагнера.

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Среди транспорта не было обнаружено тяжелой военной техники, однако журналисты идентифицировали следующие виды машин:

около 55 тентовых фур ( некоторые — с прицепами);

некоторые — с прицепами); около 320 автомобилей, которые по габаритам похожи на УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ ( буханки), микроавтобусы типа Газель и легковые автомобили;

буханки), микроавтобусы типа Газель и легковые автомобили; около 45 автобусов различных моделей;

около 65 грузовиков, среди которых не менее 8 платформ с преимущественно строительным оборудованием.

Издание пишет, что почти вся техника расположена возле зданий, которые похожи на склады, а также на стоянке военного городка. Часть машин припаркована возле самих палаток.

ЧВК Вагнер в Беларуси — что известно

24 июня вагнеровцы во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили вооруженный мя теж после переговоров главаря с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ отметили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

Утром 18 июля CNN сообщало, что первая колонна войск ЧВК Вагнер прибыла на заброшенную военную базу в Беларуси, а по меньшей мере две еще движутся в ее сторону. А российские СМИ сообщили, что в России окончательно ликвидировали частную военную компанию Вагнера.