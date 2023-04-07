«Самые успешные операции РФ — в фотошопе». Что известно о «сливе» в соцсети секретных документов о контрнаступлении Украины
Защитник Украины на учениях в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)
В соцсетях появились секретные документы о подготовке Украины к контрнаступлению при поддержке США и других западных союзников, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. В Украине информацию называют фейком, подготовленным российскими спецслужбами.
NV рассказывает, что известно о резонансном материале NYT.
6 апреля The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Белого дома сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению. Утечку в материале называют первым известным «прорывом» российской разведки с начала полномасштабной войны и предполагают, что она может нанести ущерб обмену разведданными между Украиной и США.
По данным NYT, в документах, опубликованных в Twitter и Telegram, содержатся сведения о вооружении и обучении некоторых украинских подразделений, которые готовятся к наступлению, есть информация о графиках поставки вооружения, численности украинских войск и другие военные детали. Представители администрации Байдена работали над тем, чтобы удалить их, но по состоянию на вечер четверга не добились успеха. Как данные оказались в соцсетях, неизвестно.
В документах, датированных 1 марта, нет конкретных планов боевых действий, например, как, когда и где Украина намерена начать наступление. В то же время, как пишет NYT, страна-агрессор может извлечь из них определенную полезную информацию, такую как уровень расходов боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS.
По мнению источников New York Times, некоторые данные в документах сфальсифицированы. В одной из таблиц уровень российских потерь оценивается в 17,5 тысяч убитыми, а украинских — в 71,5 тысячи, что противоречит оценке Пентагона, согласно которой оккупанты потеряли почти 200 тысяч убитыми и ранеными.
В то же время аналитики считают, что некоторые документы могут быть подлинными. Документы содержат краткую информацию о подготовке 12 боевых бригад, девять из которых, вероятно, проходят подготовку и обеспечиваются США и другими странами НАТО. В них сказано, что шесть из девяти бригад будут готовы к 31 марта, остальные — к 30 апреля. Также указано, что девяти бригадам необходимо более 250 танков и более 350 единиц механизированной техники.
Представительница Пентагона Сабрина Сингх сказала журналистам, что Министерство обороны США «осведомлено о сообщениях в соцсетях и изучает этот вопрос», передает CNN.
Реакция Украины
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов назвал документы подделкой и спецоперацией российских спецслужб. Он обратил внимание, что документы содержат неправдивые данные о потерях с обеих сторон, а часть информации собрана из открытых источников.
«Последние десятилетия самые успешные спецоперации российских спецслужб проходят в фотошопе», — отметил он.
Юсов предположил, что страна-агрессор могла подделать документы, чтобы сорвать или замедлить контрнаступление и западную помощь Украине.
«Это [планы контрнаступления] сверхсекретная информация. Много партнеров, много обмена информацией, но окончательное решение принимает Украина и украинское военно-политическое руководство, безусловно, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский… Такие судьбоносные решения принимаются в последний момент по многим соображениям, в том числе безопасности», — добавил он.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов накануне также говорил, что информацией о том, где, когда и как начнется контрнаступление, владеют не больше трех-пяти человек.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что России очень хочется сорвать украинское контрнаступление, но настоящие планы оккупанты скоро увидят на поле боя.
«С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от „солсберовских приключений“, „трехдневных планов“ и других провалов — это фотошоп и „виртуальные псевдосливы“», — написал он в Twitter.
В комментарии Reuters Подоляк добавил, что опубликованные данные выглядят как российская операция по дезинформации, цель которой — посеять сомнения вокруг контрнаступления.
«Это всего лишь стандартные элементы оперативной игры российской разведки. И ничего более», — заявил он.
Президент Владимир Зеленский 7 апреля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором в том числе обсуждали, как не допустить утечку информации о планах Сил обороны.