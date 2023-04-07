«Самые успешные операции РФ — в фотошопе». Что известно о «сливе» в соцсети секретных документов о контрнаступлении Украины 7 апреля, 17:24 Сюжет Защитник Украины на учениях в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

В соцсетях появились секретные документы о подготовке Украины к контрнаступлению при поддержке США и других западных союзников, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. В Украине информацию называют фейком, подготовленным российскими спецслужбами.

NV рассказывает, что известно о резонансном материале NYT.



6 апреля The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Белого дома сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению. Утечку в материале называют первым известным «прорывом» российской разведки с начала полномасштабной войны и предполагают, что она может нанести ущерб обмену разведданными между Украиной и США.

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По данным NYT, в документах, опубликованных в Twitter и Telegram, содержатся сведения о вооружении и обучении некоторых украинских подразделений, которые готовятся к наступлению, есть информация о графиках поставки вооружения, численности украинских войск и другие военные детали. Представители администрации Байдена работали над тем, чтобы удалить их, но по состоянию на вечер четверга не добились успеха. Как данные оказались в соцсетях, неизвестно.



В документах, датированных 1 марта, нет конкретных планов боевых действий, например, как, когда и где Украина намерена начать наступление. В то же время, как пишет NYT, страна-агрессор может извлечь из них определенную полезную информацию, такую как уровень расходов боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS.

По мнению источников New York Times, некоторые данные в документах сфальсифицированы. В одной из таблиц уровень российских потерь оценивается в 17,5 тысяч убитыми, а украинских — в 71,5 тысячи, что противоречит оценке Пентагона, согласно которой оккупанты потеряли почти 200 тысяч убитыми и ранеными.

В то же время аналитики считают, что некоторые документы могут быть подлинными. Документы содержат краткую информацию о подготовке 12 боевых бригад, девять из которых, вероятно, проходят подготовку и обеспечиваются США и другими странами НАТО. В них сказано, что шесть из девяти бригад будут готовы к 31 марта, остальные — к 30 апреля. Также указано, что девяти бригадам необходимо более 250 танков и более 350 единиц механизированной техники.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх сказала журналистам, что Министерство обороны США «осведомлено о сообщениях в соцсетях и изучает этот вопрос», передает CNN.

Реакция Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов назвал документы подделкой и спецоперацией российских спецслужб. Он обратил внимание, что документы содержат неправдивые данные о потерях с обеих сторон, а часть информации собрана из открытых источников.

«Последние десятилетия самые успешные спецоперации российских спецслужб проходят в фотошопе», — отметил он.

Юсов предположил, что страна-агрессор могла подделать документы, чтобы сорвать или замедлить контрнаступление и западную помощь Украине.

«Это [планы контрнаступления] сверхсекретная информация. Много партнеров, много обмена информацией, но окончательное решение принимает Украина и украинское военно-политическое руководство, безусловно, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский… Такие судьбоносные решения принимаются в последний момент по многим соображениям, в том числе безопасности», — добавил он.



Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов накануне также говорил, что информацией о том, где, когда и как начнется контрнаступление, владеют не больше трех-пяти человек.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что России очень хочется сорвать украинское контрнаступление, но настоящие планы оккупанты скоро увидят на поле боя.



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«С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от „солсберовских приключений“, „трехдневных планов“ и других провалов — это фотошоп и „виртуальные псевдосливы“», — написал он в Twitter.

В комментарии Reuters Подоляк добавил, что опубликованные данные выглядят как российская операция по дезинформации, цель которой — посеять сомнения вокруг контрнаступления.

«Это всего лишь стандартные элементы оперативной игры российской разведки. И ничего более», — заявил он.



Президент Владимир Зеленский 7 апреля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором в том числе обсуждали, как не допустить утечку информации о планах Сил обороны.