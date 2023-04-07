Притула дал совет гражданским, ожидающим контрнаступления 7 апреля, 13:19 Украинские военные на БТР-1 недалеко от Бахмута, 6 апреля (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Волонтер и политик Сергей Притула в интервью Radio NV дал совет гражданским, ожидающим контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В эфире Radio NV Притула подчеркнул, что гражданские не должны спрашивать, «так когда там контрнаступление у военных».

«Готовиться надо. Что мы, гражданские, можем сделать, чтобы не просто сидеть сложа руки в ожидании контрнаступления? Когда оно состоится, мы все об этом узнаем. Просто однажды мы узнаем, что оно началось. Надо усиливать армию, а не просто ждать, когда это произойдет», – сказал волонтер.

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Он рассказал, что военные координаторы его фонда во время стремительного освобождения Харьковской области «забитыми машинами с разной номенклатурой (тепловизорами, приборами ночного видения, дронами и т.д.) сопровождали атакующие войска».

«То есть бригадам, которые теряли какое-то имущество, наши оперативно подвозили это все. Это был не тот случай, когда ребята должны были сесть и заполнять заявки, как они могут это делать, пока идут какие-то позиционные, например, бои. Мы просто догоняли военных, выдавали им имущество, затем задним числом, условно говоря, эти вопросы решались», — объяснил Притула.

Он призвал гражданских выбрать волонтерский фонд, которому они доверяют, и дать ему деньги.

« Пусть они уже купят что-нибудь. А что покупать, они знают, потому что им об этом говорят военные», - сказал Притула.

Как сообщило издание New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена, Пентагон расследует утечку секретных документов относительно планов США и НАТО по подготовке украинских военных к планируемому контрнаступлению.

Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram, отмечает издание.

В документах содержатся сведения о силах и вооружениях, по крайней мере, части украинских подразделений, которые готовятся к наступлению, есть информация о графиках доставки боеприпасов и военной техники, численности украинских войск и другие военные детали.

Представители администрации Байдена работали над тем, чтобы удалить их, но по состоянию на вечер четверга, 6 апреля, не добились успеха.



В документах нет конкретных планов боевых действий, например как, когда и где Украина намерена начать наступление. Многие из этих данных уже устарели, потому что описывают ситуацию в начале марта.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейший ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.