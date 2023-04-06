Где, когда и как удивить россиян. CNN смоделировал украинское контрнаступление 6 апреля, 17:54 Украинские танкисты в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Силы обороны Украины истощают врага и готовятся нанести ответный удар, но пока неизвестно, как, где и когда начнется контрнаступление, пишет CNN. Эксперты сошлись во мнении, что впереди решающая страница войны, и попытались предположить, какие сценарии моделируют в украинском Генштабе и в штабах западных союзников.



«Выдержите штурм, истощите врага, а затем нанесите ответный удар. Такой была мантра украинских военных в течение нескольких месяцев, ее повторяют высокопоставленные чиновники США и НАТО. Замысел понятен, но можно ли его выполнить?» — говорится в статье на сайте CNN под заголовком Украина готовится нанести ответный удар России. Время будет ключевым фактором.

Видео дня

Где?

В прошлом месяце американские и украинские офицеры провели «настольное» моделирование. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал: «Украинцы передвигают фишки на картах, чтобы определить, какой наилучший курс действий, они определяют преимущества, недостатки и риски, связанные с этим».

Очевидной подсказкой насчет направления контрдействий послужат удары по логистическим центрам, тыловым базам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта россиян, как с помощью дальнобойного западного оружия, к примеру HIMARS, так и диверсионных операций. На юге Запорожской области и в Крыму уже наблюдается всплеск подобных нападений, отмечает американское медиа.

Мик Райан, бывший генерал австралийской армии, автор информационного бюллетеня Futura Doctrina, сказал CNN: «Мы могли бы обоснованно ожидать наступательных действий, вероятно, различного масштаба по крайней мере в двух (и, возможно, больше) локациях на востоке и юге». Идея в том, чтобы запутать россиян относительно того, куда будет нанесен главный удар.

Юг выглядит как больший приз, считают авторы статьи: это возможность разрезать российский сухопутный коридор в оккупированный Крым. Успешный удар в южной директории сделает оборону тех частей Херсонской области, которые все еще удерживает РФ, несостоятельной. Это также может проложить путь для восстановления контроля над Запорожской АЭС и каналом, который снабжает пресной водой Крым, считает CNN.

Екатерина Степаненко из Института изучения войны в Вашингтоне соглашается, что было бы ошибкой сосредоточиться только на одном направлении. Наступление на востоке и юге может быть взаимоподдерживающим, что создаст для россиян дополнительные проблемы.

Контрудар хорошо подготовленных сил в районе Бахмута мог бы сигнализировать о начале наступательных действий, полагают американские эксперты. На прошлой неделе командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, находясь там, недвусмысленно заявил: «Наша задача уничтожить как можно больше врагов и создать условия для наступления».

Когда?

Украинцы могут не торопиться со стартом контрнаступления, чтобы максимизировать свои возможности.

«Прогнозы — бесполезное дело. В ближайшие недели будет много блефа и дезинформации о намерениях. Но подготовка идет полным ходом. Важными предпосылками украинского контрнаступления являются завершение подготовки и интеграция новых подразделений, уничтожение российского тыла, создание устойчивой цепочки материально-технического обеспечения и разведка в режиме реального времени», — отмечает сайт американского телеканала.

Украина готовит несколько новых бригад, каждая из которых будет состоять из нескольких тысяч военных.

«Украинские источники уже телеграфировали, что они формируют или уже сформировали шесть-девять новых бригад для контрнаступления», — добавила Степаненко.

По словам Райана, такие амбициозные наступательные операции нуждаются в большом количестве топлива, боеприпасов, продовольствия, медицинских средств и оборудования для ремонта. Плохая погода может препятствовать сильнее, чем нехватка бронетехники, говорят эксперты.

В последние несколько месяцев украинцы получали оборудование, которое является жизненно необходимым для любых наступательных действий: подрывные боеприпасы, средства разминирования, понтоны и противоминный транспорт.

Более 4000 украинских военных прошли общевойсковую подготовку в Германии, включая две бригады, которые оснащены поставленными США боевыми машинами Bradley и машинами Stryker американского производства. Два мотопехотных батальона численностью 1200 военнослужащих до сих пор проходят подготовку в ФРГ.

Как?

«Нет военной задачи, которую было бы труднее спланировать, организовать и осуществить», — комментирует Райан готовящееся контрнаступление ВСУ.

Помощь союзников направлена на устранение ключевого пробела Украины в мобильной огневой мощи. Западные танки будут действовать как «наконечник копья», но вопрос в том, прибыло ли их достаточное количество, чтобы обеспечить решающее влияние. По данным открытых источников, в Украине находится менее 100 основных боевых танков западного производства.

Россия, конечно, хорошо понимает, что Украина планирует наступательные операции. Последние несколько месяцев она использовала для подготовки нескольких уровней обороны, особенно на юге.

Военный историк Стивен Биддл пишет, что «неглубокую передовую оборону можно разрушить хорошо организованными комбинированными атаками, но глубокая оборона со значительными резервами все еще создает гораздо более сложные проблемы для атакующих».

Биддл также отмечает, что «лучшим прогнозом результатов в реальной войне… является баланс навыков и мотивации обеих сторон», а это сулит хороший знак для украинцев. Украинские Вооруженные Силы доказали свою гибкость, адаптивность и инновационность; большинство подразделений продемонстрировали высокий моральный дух. В последний год западные военные обучали украинцев почти всем аспектам современной войны, от танковых боев до налаживания логистики и проявлений лидерства.

Напротив, осенняя мобилизация в России не слишком повлияла на ситуацию на поле боя, а сообщения о разногласиях и плохом руководстве в системе вооруженных сил РФ, свидетельствуют о том, что российский потенциал исчерпывается, отмечает CNN.

Вопрос для российского верховного командования состоит в том, когда именно переходить от наступления к обороне.

«В какой-то момент [их наступление], вероятно, достигнет кульминации, — говорит Райан. — Им нужно будет решить, займут ли они более оборонительную позицию в ближайшие недели, чтобы отвечать на украинские наступления».

Но чтобы украинское контрнаступление было успешным, необходимо, чтобы сошлось немало факторов.

«Украинцы захотят не только удивить россиян временем и местом основного и вспомогательного удара, но и создать оперативный темп, который превзойдет способность россиян ответить быстро и в нужное время нужными силами», — прогнозирует австралийский генерал.

По его словам, успех на ранних этапах сгенерирует импульс. «Украинцам достаточно осуществить только одно проникновение через российские тактические оборонные линии, чтобы потом проскользнуть сквозь скопления оккупационных сил, что в свою очередь может заставить Россию широкомасштабно перегруппировать и отвести свои войска», — добавил Райан.

На это надеются Соединенные Штаты. «Что Украина захочет сделать в первый же возможный момент, — это создать импульс и обеспечить условия на поле боя, которые в дальнейшем будут в ее пользу», — заявил министр обороны Ллойд Остин в феврале.

«Украинцы стремятся, чтобы все было испытано, отрепетировано, а затем отрепетировано еще раз, прежде чем начать то, что, вероятно, станет ключевым эпизодом в войне», — резюмирует CNN.