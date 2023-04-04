Контрнаступление Украины: ВСУ готовы, но столкнутся с двумя большими вызовами — NYT 4 апреля, 10:37 Украинские военные готовятся к решающему весеннему контрнаступлению (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению с мощным западным оружием и недавно сформированными штурмовыми подразделениями, но серьезными вызовами для ВСУ могут стать восполнение потерь и поддержание мотивации военнослужащих, пишет NYT.

В материале говорится, что в ожесточенных боях Силы обороны Украины уже отразили российское наступление зимой.

«Теперь настала очередь Украины перейти в наступление. Везде видны признаки того, что это произойдет в ближайший месяц или около того», — отметили журналисты.

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Отмечается, что в Украину прибывает новое западное оружие, которое может оказаться решающим при наступлении, включая немецкие танки Leopard 2 и американские машины для разминирования. Тысячи новобранцев проходят подготовку в недавно сформированных подразделениях, предназначенных для наступательных операций. При этом, украинское военное командование готовится использовать в контрнаступлении элитные войска.

В материале говорится, что новая украинская кампания станет проверкой способности армии перевооружить и восстановить батальоны, сохранив при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые дали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

«Время имеет решающее значение. Успех Украины в боях на юго-восточных равнинах продемонстрирует всему миру снижение военной мощи России, снимет опасения, что война зашла в „болото“, и, скорее всего, побудит союзников Украины продолжать вооружать и финансировать Киев», — подчеркнули в NYT.

Украинские офицеры должны будут организовать артиллерийские, пехотные и бронетанковые атаки, которые прорвутся через российские траншеи, танковые ловушки и минные поля. Решающую роль в уничтожении этих преград могут сыграть западные танки, обладающие лучшей живучестью и огневой мощью.

Директор Института Маккейна Эвелин Фаркас заявила, что если оружие и обученные войска появятся вовремя, Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия.

Она предположила немыслимый когда-то исход: Украина может сделать Россию ослабленной военной державой в Восточной Европе, не имеющей практически никаких рычагов влияния на переговорах по прекращению войны.

По словам Фаркас, много может измениться с приходом на передовую нового западного оружия и десятков тысяч украинских солдат.

Однако, отмечает издание, успех контрнаступления все же не может быть гарантирован. Союзники затягивают с отправкой оружия, и солдатам приходится довольствоваться курсами интенсивной подготовки по тактике штурма.

По словам военных аналитиков, контрнаступление, по крайней мере, на начальных этапах, может зависеть от преодоления минных полей. Для этого Украина будет полагаться на непритязательные, но крайне важные машины для разминирования, имеющиеся в ее советском арсенале. Ряд таких машин были захвачены у россиян в ходе боев, Киев также получает саперное оборудование от Запада.

Эксперты отмечают, что в ходе контрнаступления Украина, скорее всего, начнет интенсивные артиллерийские обстрелы на узком участке фронта, за которыми последуют группы разминирования и танковые штурмы.

Подготовка новобранцев для замены погибших, раненых и истощенных солдат ведется уже несколько месяцев. Десятки тысяч новобранцев прошли обучение в Европе и внутри Украины, в том числе в недавно сформированных подразделениях Гвардии наступления. Около 35 000 украинцев записались в штурмовые подразделения.

«Но моральный дух — область, в которой украинские бойцы имели преимущество на протяжении большей части войны, — становится все более сложной задачей. В десятках недавних интервью солдаты, находящиеся на позициях под Бахмутом или выходящие из горнила уличных боев на короткие передышки, выражали ужас перед масштабами насилия и смертей», — резюмировали в материале.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.



Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.

