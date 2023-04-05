Интервью с Резниковым. Министр обороны — о значении ожидаемого контрнаступления для победы. 5 апреля, 07:15 Эксклюзив NV Министр обороны Алексей Резников считает, что окно возможностей Украины в этом году приблизить войну к окончанию определяют не политические факторы, а исключительно военные. (Фото:Александр Медведев)

Министр обороны Алексей Резников раскрывает все карты обеспечения армии продуктами питания, демонстрирует веру в поддержку союзников и называет типы снарядов, недостаток которых уже испытывает враг.

С министром обороны Украины Алексеем Резниковым NV встречается в ожидании контрнаступления, которого также ждет и вся страна. Так что разговор с чиновником идет вокруг закупки и поставки конкретных видов оружия, а также отношения к Украине в Европе и в США накануне выборов и собственных прогнозов министра относительно продолжительности и окончания войны. На все вопросы NV министр отвечает искренне и многословно.

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— Давайте начнем с управления ожиданиями войны. Телемарафон Єдині новини, часть СМИ, часть спикеров от власти рисуют для общества картинку, в которой мы вот-вот победим. С одной стороны, это позволяет держать общество единым и сосредоточенным на помощи, с другой — сильно снижает мотивацию мобилизации. Война снова " где-то там, далеко", "зачем мобилизоваться, если все и так хорошо". Каким должен быть этот баланс между успехами и ощущением угрозы?

— Во время войны очень тяжело держать баланс. Постоянные плохие новости разрушают мораль и внутреннюю стойкость людей, а значит, разрушается устойчивость обороны. Для того чтобы победить, вот это ощущение единства общества сверхважно, и враг пытается разрушать его в первую очередь. Эта вера нас уже спасла, потому что было время, когда в нас не верили даже наши партнеры, они считали, что через 72 часа падет Киев, правительство вместе с президентом убегут, парламент убежит, ну и через три недели всю страну оккупируют.