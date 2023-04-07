Я верю в этот год как в год победы 7 апреля, 15:54 Эксклюзив NV

Зрады не будет

Я вижу три ресурса, в которых сегодня ограничена Россия.

Первый — это человеческий. Любая война требует профессионалов, чтобы быть успешными. Россияне свою военную элиту потеряли, когда шли напрямик в феврале, марте и апреле прошлого года. Например, в Гостомеле они потеряли свое элитное подразделение, подготовка которого занимает 10−15 лет, и таких «приключений» с ними случилось много. Мы немало российских летчиков сделали несостоятельными к полетам и это тоже ресурс, который трудно восстановить за год-два.

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Второй ресурс — это высокотехнологичное оружие. Санкции обычно не позволяют окончательно перекрыть поставки в Россию чипов, но ракет они не в состоянии производить в достаточном количестве. Это уже видно и по плотности обстрелов. Они даже забрались в неснижаемый запас ракет и исчерпали некоторые виды до 10−12%, а стратегический запас должен быть около 30%. За это тоже кому-то скоро прилетит. Единственное, чего у них достаточно — С-300, их от 6000 и более, это ракеты ПВО, но они используют их по баллистической траектории и могут терроризировать Харьков и другие населенные пункты.

Третий ресурс — к счастью, у них тоже начинается снарядный голод.