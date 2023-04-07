Специальный слив или утечка? Как и зачем в публичном пространстве появились секретные документы о контрнаступлении — Игаль Левин 7 апреля, 16:47 Эксклюзив NV Патроны, которые собирают в ведро на позиции в окопах на передовой (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Пентагон расследует утечку секретных документов, которые касаются планов о подготовке украинских военных к будущему контрнаступлению.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена.

Но В Офисе президента заявили, что материалы — «виртуальные псевдосливы» России.

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Это утечка или специальный вброс, насколько информация может навредить контрнаступлению ВСУ, в эфире Radio NV рассказал военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Игаль Левин военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля

Когда я служил, у меня был доступ к [материалам с] грифом Совершенно секретно у нас в армии. Я немножко знаю, как выглядят документы под грифом Совершенно секретно. Это не цветные красивые фантики, специально для журналистов. Это же выглядит даже так, как оформление к какой-то компьютерной игре. Совершенно выглядят по-другому секретные документы. Хотя составленные данные построены стройно плюс-минус, но есть неточности.

Плюс Z-каналы таскают очень грубо отфотошопленные [материалы], где они изменили количество потерь, перерисовав цифры. То есть даже если это фейк, то они взяли фейк и из фейка — сделали полную белиберду.