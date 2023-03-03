С американскими генералами. Варианты грядущего контрнаступления ВСУ протестировали на базе США в Германии — NYT 3 марта, 10:44 Украинский военнослужащий на одной из немецких военных баз, на заднем плане — БМП Мардер, 20 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

На военной базе США в Германии состоялись кабинетные военные учения с участием американских генералов и украинских военных — они стали частью подготовки Украины к будущему контрнаступлению. Аналогичные учения ранее отчасти помогли ВСУ спланировать наступление в Херсонской области.

Об этом пишет американская газета New York Times. «Высшие американские генералы на этой неделе принимали представителей ВСУ для проведения серии „кабинетных“ учений [их называют tabletop exercises или war games — прим. ред.], призванных помочь Киеву наметить следующий этап битвы за освобождение территорий от окопавшихся там российских войск», — пишет издание.

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По его информации, в ходе командно-штабных учений на американской военной базе в Висбадене военные протестировали ряд вариантов наступления, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В такой «репетиции» участвовали самые высокопоставленные американские генералы, ответственные за усилия США по оказанию помощи Украине. Учения были призваны помочь ВСУ выработать наиболее эффективную стратегию, наметив риски и преимущества различных шагов, которые Украина может предпринять против войск РФ в ближайшие месяцы.

Однако последнее слово и решение остается за командованием ВСУ — именно украинские военные в конечном итоге решат, какому курсу следовать, тогда как военные чиновники США лишь помогают протестировать варианты, поясняет NYT.

После одного из этапов учений в четверг, 2 марта, американский генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, высоко оценил «феноменальную» адаптивность ВСУ и добавил: «Мы собираемся помочь им адаптироваться еще лучше».

2 марта базу в Висбадене также посетил генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Он не стал раскрывать прессе детали кабинетных командо-штабных учений, но назвал их «обычным делом, которое выполняют все военные». Милли упомянул о том, что 'war games' включают в себя и моделирование военных операций на «огромном столе с картами, обозначениями и другими военными атрибутами». Милли добавил, что представители ВСУ стремятся определить, как им лучше действовать, выделяя преимущества и недостатки всех вариантов и связанных с ними рисков.

Суть операции не разглашается, однако высокопоставленные американские чиновники, военные аналитики и представители украинской стороны в частных беседах с NYT предположили, что Киев может попытаться прорвать российские оборонительные рубежи на северо-востоке или востоке страны, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Украина также может начать наступление на юге, нацелившись на так называемый сухопутный мост, соединяющий материковую часть России с Крымом. В январе 2023 года министр обороны Ллойд Остин заявил обозревателю Washington Post Максу Буту, что «реалистичной целью на этот год» для Украина была бы как раз попытка перерезать «сухопутный мост».

NYT также отмечают, что военные планировщики Пентагона считают критически важным предоставление Украине средств ПВО, а не только танков, боеприпасов и боевых машин. Ведь если Украина исчерпает средства, благодаря которым она в течение всего года сдерживала российскую военную авиацию, Москва может быстро захватить доминирующее положение [в воздухе].

Еще один член Объединенного комитета начальников США, генерал Дэниел Хокансон, посетил на этой неделе другую базу в Германии, чтобы оценить помощь США в практическом обучении украинской армии. Речь идет об учебном центре Графенвер, где проходят пятинедельную подготовку военнослужащие ВСУ. «Мы проводим тренировки, о которых они [ВСУ] просили, и обучение, в котором они нуждаются», — сказал он NYT, комментируя эти учения и сославшись на запрет детально их описывать. Издание напоминает, что пятинедельный курс предназначен для обучения военнослужащих ВСУ тому, как перемещать и координировать подразделения размером с роту и батальон на поле боя, синхронизируя использование артиллерии, бронетехники и сухопутных войск — то есть то, что военные называют общевойсковой подготовкой.

Ранее американская пресса неоднократно писала, что «кабинетные» учения для ВСУ были проведены в Германии также летом 2022 года, когда ВСУ планировали контрнаступление на юге Украины. Так, по информации Washington Post, на тот момент командование ВСУ рассматривало возможность гораздо более широкого контрнаступления по всему южному фронту, в том числе выход к побережью Азовского моря в Запорожской области, чтобы перерезать «сухопутный мост» между РФ и оккупированным Крымом.



Однако в ходе летних учений выяснилось, что с учетом численности украинских войск и имеющихся у ВСУ запасов боеприпасов Украина рискует истощить свою боевую мощь, прежде чем достигнет целей наступления. Такие «учения» группы проводили параллельно: пока украинцы виртуально задействовали свои боевые порядки (куда и как будут двигаться подразделения, а также как ответит на это Россия), американские и британские военные планировщики провели собственные симуляции, используя те же самые исходные данные, но другое программное обеспечение и методы анализа. В итоге они не смогли добиться эффективной реализации украинской модели. И хотя после тех 'war games' у представителей Пентагона сложилось впечатление, что ВСУ все равно полны решимости реализовать свои планы, командование ВСУ в итоге остановились на более узком варианте кампании, сконцентрировав усилия на освобождении Херсона и правобережья Херсонской области.