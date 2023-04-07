«Виртуальные псевдосливы РФ». На Банковой прокомментировали «утечку секретных документов» о контрнаступлении Украины 7 апреля, 13:36 Работа украинской артиллерии в Луганской области, 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В Офисе президента заявили, что материалы с планами подготовки Украины к будущему контрнаступлению, которые появились в соцсетях в качестве якобы утечки засекреченных документов, — «псевдосливы» России.

Об этом написал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

«С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от „солсберовских приключений“, „трехдневных планов“ и других провалов — это фотошоп и „виртуальные псевдозливы“. Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро», — заявил он.

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Ранее The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов, касающиеся планов США и НАТО о подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

В документах нет конкретных планов боевых действий, например, как, когда и где Украина намерена начать наступление, многие данные устаревшие. Однако определенную полезную информацию оккупанты могут получить, пишет газета.

Также часть документов, где содержатся данные о российских и украинских потерях, по оценке источников NYT, выглядит сфальсифицированной.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной. Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.