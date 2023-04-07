Зеленский собрал Ставку. Говорили, как предотвратить утечку информации о планах Сил обороны 7 апреля, 14:57 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 7 апреля. Там рассмотрели меры по предотвращению утечки информации о планах Сил обороны.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Во время встречи главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об оперативной обстановке на основных направлениях, а командующие оперативно-стратегическими группировками войск — о ходе боевых действий на своих участках фронта.

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Также о возможных действиях россиян в ближайшее время рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Участники Ставки рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад, а также уровень подготовки личного состава.