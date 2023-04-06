«Когда начнется, вы все увидите». Информация о сроках и месте контрнаступления ВСУ закрыта — Данилов

6 апреля, 14:27
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Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте планируемого украинского контрнаступления является закрытой.

В эфире Радио Свобода он сказал, что данные о контрнаступление знает ограниченный круг лиц.

«Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время — это вопрос на сегодня абсолютно закрыт. Имейте это в виду», — отметил Данилов.

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По его словам, в РФ «очень волнуются по поводу событий, которые будут происходить в дальнейшем».

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«Поэтому что мы осознаем, что эти события будут не в пользу РФ. Мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, зачем мы делаем. Мы не понимаем, зачем РФ ворвалась на нашу территорию? Но, поверьте, они все отсюда отправятся соответствующим образом. Либо добровольно покинут наши территории, либо будут туда отправлены грузом, который называется груз 200», — подчеркнул Данилов.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреля-мае этого года по нескольким направлениям.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   СНБО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Алексей Данилов Война России против Украины

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