В России заблокировали ресурсы Пригожина, он распускает свой медиахолдинг, в том числе «фабрику троллей» — СМИ 30 июня, 18:27 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Роскомнадзор страны-агрессора России заблокировал доступ к сайтам медиахолдинга Патриот главаря так называемой ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Как сообщает издание Важные истории со ссылкой на реестр запрещенных РКН сайтов, ограничения ввели против пропагандистских ресурсов Пригожина РИА ФАН, Политика Сегодня, Экономика Сегодня, Народные новости и других, которые входили в медиахолдинг Патриот.



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Telegram-каналы страны-агрессора утверждают, что Пригожин ликвидировал холдинг, в том числе свою «фабрику троллей», и распустил сотрудников. Один из бывших руководителей Патриота сказал Медузе, что олигарх объявил об уходе холдинга «из публичного поля».



Ранее появлялась информация, что с 30 июня прекращает работу соцсеть ЯRus, связанная с Пригожиным. По информации The Bell, издания олигарха может купить друг российского диктатора Путина Юрий Ковальчук (хозяин Национальной Медиа Группы) или Виктор Шкулев, у которого есть сеть городских порталов. Сам Шкулев это отрицает.

Переворот Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

