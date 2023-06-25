Во время бунта Пригожина «вагнеровцы» уничтожили семь бортов российской авиации — Воздушные силы 25 июня, 12:16 Вертолет над Ростовской областью (Фото:Скриншот видео Ростов Главный/Телеграм)

Во время бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина его боевики уничтожили семь бортов российской авиации, нанеся по ней превентивный удар.



Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в воскресенье, 25 июня.

По его словам, «вагнеровцы» сбили один самолет, два боевых вертолета и четыре транспортных. Он говорит, что наемники Пригожина понимали: российская авиация способна разбить их военные колонны быстро и эффективно.

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«Этого, наверное, и боялись бойцы ЧВК, а потому превентивно уничтожили то, что было в небе… Авиация сегодня может колонну на марше разнести очень быстро», — сказал Игнат.

Накануне OSINT-проект Oryx зафиксировал, что российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35. СМИ писали о падении над Воронежем самолета Ан-24.

Пригожин объявил о своем марше на Москву и начале вооруженного конфликта с минобороны России вечером 23 июня, якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков.

Вечером 24 июня главарь «вагнеровцев» объявил, что «разворачивает колонны», которые, по его словам, не дошли 200 км до Москвы, потому что его боевики якобы не захотели «проливать русскую кровь».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.