Кровавая кухня повара Путина. Как питерский ресторатор Пригожин превратил армию наемников в транснациональный бизнес и политическое оружие 2 февраля, 18:36 Эксклюзив NV Разыскивает ФБР. В молодости Евгения Пригожина разыскивала советская милиция. Теперь — американские правоохранители (Фото:FBI)

ЧВК Вагнер Евгения Пригожина — это не только море трупов уголовников под Бахмутом, но и заработки на африканском золоте, а также помощь Путину в реализации его планов в мире, в РФ и даже внутри Кремля.

В конце января 2023 года российская ЧВК Вагнер официально оказалась вне закона — управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявила эту «частную военную компанию» транснациональной преступной организацией. За этим последовали санкции против связанных с ЧВК структур.

Видео дня

61-летний российский ресторатор Евгений Пригожин превратил эту группировку не только в поставщика боевиков-уголовников на войну в Украину, но и в бизнес-империю с отделениями в разных уголках планеты. Более того, в руках человека, некогда известного как «повар Путина», ЧВК стала еще и инструментом наращивания персонального политического влияния в РФ.

Сам Пригожин еще с 2016-го находится под санкциями США, а с 2020-го — ЕС и Великобритании. Американцы обвиняют этого близкого к Путину бизнесмена, вместе с сотрудниками созданных им «ботоферм», во вмешательстве в политические и избирательные процессы в Штатах.

Теперь американские чиновники уверены: вагнеровцы причастны к огромному числу преступлений не только в Украине, но и, в частности, в Центральноафриканской Республике (ЦАР), а также в Мали: массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей.

Выполняя указания Путина, Пригожин использовал своих боевиков для участия в военных действиях в Сирии, Ливии, в той же ЦАР, и в Украине. При этом в РФ есть по меньшей мере сто различных компаний, связанных со спонсором ЧВК, среди которых есть такие, что специализируются на поставках продуктов питания — Конкорд менеджмент и консалтинг, Московский школьник.

По данным авторитетного американского издания Politico, журналисты которого общались с западными чиновниками, ЧВК Вагнер заработает $1 млрд в ЦАР на добыче золота. Дипломаты, работающие в этом регионе, сообщили: вагнеровцы возвели на месторождении золота рядом с городком Ндасима крупный комплекс из восьми производственных зон. Добытое они переправляют в Россию: только в июне прошлого года журналисты The New York Times отследили 16 грузовых рейсов, которые могли перевозить золото из Африки в Россию через Сирию.

Один из сотрудников международной организации, несколько лет находившийся в ЦАР, на условиях анонимности рассказал NV: ЧВК Вагнер имеет огромное влияние в этой стране. Там находится контингент в 2 тыс. ее боевиков, которые чувствуют себя более, чем вольготно. Они оказали давление на местный Конституционный суд, чтобы тот отменил норму, запрещающую президенту избираться два раза подряд. Они контролируют золотые прииски. И ведут себя как хозяева жизни: даже одиночные «вагнеровцы», появляющиеся на улицах и в магазинах, внушают местным страх.