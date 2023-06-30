«Месть подана!» Влиятельные мировые еженедельники вышли с яркими обложками об ударе, который Пригожин нанес Путину 30 июня, 15:57 Самые влиятельные еженедельники мира анализируют удар по имиджу и системе Путина (Фото:Коллаж NV)

Хотя и неудачный, мятеж ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным стал главной темой недели. Самые влиятельные мировые издания продолжают анализировать, какими последствиями обернется этот бунт для системы власти Владимира Путина.

В конце недели многие известные западные еженедельники посвятили обложки своих новых номеров пригожинскому бунту, намекая на беспрецедентный удар, нанесенный по Кремлю.

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NV собрал самые яркие из них.

Журнал The Economist намекает, что культивируемый Путиным образ диктатора, опирающегося на силу, дал серьезные трещины. «Унижение Владимира Путина» — такой заголовок вынесен на обложку. Английское слово humbling также можно перевести как «усмирение».

"Владимир Путин похож на неудачника-головореза в обветшалом бандитском краю, в который он превратил Россию. Мятеж ЧВК Вагнера выявил его растущую слабость", — пишет The Economist в официальном Твиттере, публикуя эту обложку.

Фото: The Economist

Еженедельник The Guardian Weekly вынес на обложку стилизованную нашивку ЧВК Вагнера, где в центре мишени оказался Владимир Путин. Специальный репортаж называется «Враг внутри: Россия, Путин и мятеж Вагнера»

Инфографика: Guardian Weekly

Немецкий еженедельник Spiegel тоже указывает на разрушительные последствия бунта Пригожина для российского диктатора. «Насколько слабым является Путин? Предатели, мятежники, бунтовщики: хаос в российской силовой системе» — сказано на обложке нового номера журнала.

Инфографика: Spiegel

«Месть подана! Фатально ли ослабил российского царя «повар Путина?» — задает вопрос на своей яркой обложке еженедельник The Week

Инфографика: The Week

Британский журнал The New Statesman пишет на обложке, что «война пришла в Россию» и анализирует, «что означает провалившийся мятеж для будущего путинской системы».

Инфографика: The New Statesman