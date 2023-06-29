Африканская империя Пригожина: как она устроена, почему нужна России и сможет ли сохранить ее Путин после мятежа ЧВК Вагнера — The Economist 29 июня, 14:04 Наемник ЧВК Вагнера в ЦАР, осень 2022 года (Фото:Military Africa / Facebook)

Бунт ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным поставил под вопрос не только судьбу российских элит и военного командования, но и многолетние «наработки» российских наемников в странах Африки — весомый ресурс влияния для России.

Журнал The Economist в деталях описал, как построена империя ЧВК Вагнера в Африке, почему Россия вряд ли захочет ее терять из-за бунта Пригожина и в каком виде будет пытаться сохранить.

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Три уровня влияния и методы террора: как устроена африканская империя Пригожина

Чтобы понять, что может произойти в дальнейшем с африканской империей ЧВК Вагнера, важно представлять, как она работает, отмечает The Economist. В Африке не существует единой Wagner Inc — «корпорации Вагнер» — это скорее сеть фирм, связанных с российским государством, которые работают по контрактам с иностранными правительствами.

«Подобно колониальным компаниям 19 века, эти соглашения позволяют российскому государству участвовать в авантюрах с меньшей ответственностью, чем если бы оно использовало регулярные войска», — объясняет издание.



Заметный контингент боевиков ЧВК Вагнера присутствует по меньшей мере в пяти африканских странах:

Судан

ЦАР

Ливия

Мали

Мозамбик

Кроме того, на том или ином уровне влияния и присутствия империя Пригожина действовала на территории еще семи стран Африки:

Камерун

Мадагаскар

Буркина-Фасо

Демократическая Республика Конго

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Зимбабве

Кения

Во всех этих странах ЧВК Вагнера использует своеобразную «бизнес-модель», которая состоит из трех потенциальных элементов, их наличие или сочетание зависит от конкретного государства. Эти три уровня деятельности вагнеровцев — военный, экономический и политический — наиболее детально исследованы в Центральноафриканской Республике (ЦАР). В этой бывшей французской колонии ЧВК Вагнера действует с 2018 года. Новые тщательные доказательства деятельности ЧВК Вагнера в ЦАР 27 июня обнародовала американская расследовательская группа Sentry в своем отчете Архитекторы террора, который основан на десятках интервью, анализе правительственных документов и других источников.

Первый уровень — военный: речь идет о тех случаях, когда африканские «клиенты» в поисках защиты обращались к услугам России и, таким образом, к ЧВК Вагнера. Официальных оценок о количестве вагнеровцев в Африке нет, однако аналитики предполагают, что их несколько тысяч, больше всего в Мали и ЦАР. И хотя их общее количество может быть относительно небольшим, однако наемники, «работающие» в странах Африки, являются опытными и закаленными в боях. В частности известно, что в ЦАР вагнеровцы фактически создали «параллельную армию»,которая насчитывает 5 тыс. бойцов. По данным Sentry, в эту «армию» вербуют и местных жителей из той же этнической группы, что и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера — вне процедур, которые мониторит ООН. Исследование Sentry выяснило, что в ЧВК Вагнера обучают бойцов технике пыток, а подразделения наемников действуют даже за пределами Банги, столицы ЦАР. Кроме того, вагнеровцам якобы удалось завезти сюда оружие, беспилотники и самолеты, что нарушает эмбарго ООН на поставки оружия в ЦАР.

По данным расследователей Sentry, ЧВК Вагнера использовали эту параллельную армию как часть «кампании террора»: речь идет о массовых убийствах, пытках и изнасилованиях во время «зачистки» поселков. «Мы убиваем только жителей сел, их мы закапываем или выбрасываем в кусты», — цитируют расследователи одного из боевиков. Такие данные совпадают с выводами других расследований, в частности Human Rights Watch.

Второй элемент «бизнес-модели» вагнеровцев в Африке — экономический, это принцип «плата за безопасность». Хотя доходы структур ЧВК Вагнера в Африке непрозрачны, но кажется очевидным то, что континент является важной частью заработка для наемников. «[ЧВК] Вагнера следует рассматривать не как иерархический бизнес, а скорее как свободный конгломерат с сетью дочерних компаний», — пишет The Economist. США внесли ЧВК Вагнера в свой список «транснациональных преступных организаций», а ЕС наложил санкции на компанию, связанную с Вагнером, за ее роль в торговле золотом в Судане.



Например, ЦАР является хабом, который связывает различные «узлы» бизнес-сети империи Пригожина в Африке. Именно вблизи мест добычи золота и алмазов в этой стране вагнеровцы грабили деревни и убивали их жителей, свидетельствует доклад Sentry. Оборудование для шахт и горнодобывающих работ якобы импортируется из России через Камерун компанией, зарегистрированной на Мадагаскаре. Sentry также насчитал по меньшей мере 15 полетов самолетов, связанных с ЧВК Вагнера, в Судан, центр торговли золотом. Спутниковые изображения указывают на расширение золотого рудника Ндасима (ЦАР), который когда-то был прерогативой кустарных «шахтеров, однако сейчас якобы управляется фирмой, связанной с ЧВК Вангера. Структуры Пригожина также добиваются, чтобы правительство ЦАР ужесточило меры контроля над добычей более мелких компаний и привлекло к этому вагнеровцев, утверждает Sentry.

Наконец, третий элемент империи Пригожина — это политические «услуги» . Расследователи Sentry напоминают, что в ЦАР эта ЧВК накануне выборов проводила кампании в поддержку президента Туадеры, которые он выиграл в 2020 году, а также «помогала» заключать политические соглашения с лидерами различных фракций. В других странах Африки компании Вагнера проводили пропагандистские и дезинформационные кампании, а также организовывали фиктивные группы наблюдения за выборами.

Военное, политическое и экономическое присутствие ЧВК Вагнера в странах Африки / Инфографика: The Economist

Путин vs Пригожин: как Россия будет пытаться сохранить влияние в Африке

The Economist напоминает о предположении, что именно прибыль, полученная в Африке, могла быть стимулом для Евгения Пригожина и его попытки мятежа в России. «Вагнер требовал больше денег и средств, чтобы продолжать свои действия в Африке, — сообщил газете Le Monde французский дипломатический источник, знакомый с деятельностью ЧВК Вагнера, — Отсюда все и началось».

Существует мнение, что в рамках «соглашения» между Пригожиным и Путиным первый сможет сохранить свою роль в Африке — хотя непонятно, будет ли такое соглашение выполнено, подчеркивает издание. Сейчас судьба самого Пригожина «дает очень незначительное представление о том, что произойдет с ЧВК Вагнера в Африке», утверждает Кимберли Мартен из Барнард-колледжа Колумбийского университета. Ведь формально Пригожин не является ни генеральным директором [CEO] какой-либо единой структуры ЧВК Вагнера, ни командиром вертикальной иерархии. Хотя он может быть «харизматичным» лидером и иметь навыки логистики, однако для российского оборонного истеблишмента будет «относительно легко» заменить Пригожина в Африке, утверждает Мартен.

Люди и организации внутри сети Вагнера также имеют собственные интересы, которые они предпочтут сохранить. Некоторые из них связаны с Пригожиным; однако другие — гораздо меньше. Джон Лехнер, автор будущей книги о ЧВК Вагнера, замечает, что даже если в ее руководстве произошли большие изменения, «вам не пришлось бы увольнять всех остальных».

Заинтересованность Москвы в сохранении деятельности наемников в Африке очевидна. В течение последнего десятилетия ЧВК Вагнера была важной частью расширенных интересов Кремля в странах Африки. После аннексии Крыма в 2014 году, а затем и после начала полномасштабного вторжения в Украину полтора года назад Россия всякий раз удваивала свои усилия на континенте. В июле Путин будет принимать африканских лидеров на саммите в Санкт-Петербурге. И хотя ЧВК Вагнера, как пишет The Economіst, была далеко не единственным инструментом среди африканских ресурсов РФ, однако «это был недорогой и мощный инструмент». «Те преимущества, которые ЧВК Вагнера предлагает российскому государству, останутся актуальными», — утверждает Джулия Стеньярд из организации Global Initiative against Transnational Organised Crime, которая является соавтором еще одного недавнего исследования о деятельности вагнеровцев.

Перечень преимуществ деятельности ЧВК Вагнера в Африке для России немалый, напоминает The Economist:

деятельность наемников является источником золота, запасы которого помогают России противостоять влиянию западных финансовых санкций;

вагнеровцы помогают распространять антизападные месседжи « на благодатной почве в африканских странах» (так, именно ЧВК Вагнера стояла за ложью о том, что французские солдаты якобы ответственны за убийство девяти граждан Китая на шахте в ЦАР в начале этого года);

на благодатной почве в африканских странах» (так, именно ЧВК Вагнера стояла за ложью о том, что французские солдаты якобы ответственны за убийство девяти граждан Китая на шахте в ЦАР в начале этого года); ЧВК Вагнера налаживает неофициальные каналы влияния на африканских политиков, которые можно превратить в официальные отношения ( дипломаты ЦАР, например, недавно предположили, что правительство страны рассмотрит возможность размещения российской военной базы).

Несмотря на это, «российские спецслужбы могут захотеть изменить структуру своих договоренностей с вагнеровцами», предполагает The Economist. Среди вариантов таких изменений:

национализация ЧВК Вагнера ( хотя это может не устраивать ни саму РФ, которая сейчас имеет возможность открещиваться от ответственности за зверства Вагнера, ни африканские правительства, которым будет труднее доказывать, что ситуацию с безопасностью контролируют их собственные силы, если это будут не наемники, а официальные иностранные войска);

хотя это может не устраивать ни саму РФ, которая сейчас имеет возможность открещиваться от ответственности за зверства Вагнера, ни африканские правительства, которым будет труднее доказывать, что ситуацию с безопасностью контролируют их собственные силы, если это будут не наемники, а официальные иностранные войска); ребрендинг группы;

привлечение нового руководства или замена структур, входящих в ее состав, чтобы другие элиты получили контроль над ЧВК.

Почему судьбу ЧВК Вагнера может решить позиция диктаторов Африки

Самым нелогичным для Кремля вариантом был бы односторонний отказ от «успешных» для Москвы достижений наемников в Африке. «Это [полный вывод наемников] нанесло бы ущерб России в глазах африканских правительств», — добавляет Стэньярд.



Возможно, самым важным фактором в определении будущего ЧВК Вагнера в Африке будут тамошние «клиенты» наемников —африканские политики, которые обратились за помощью к России. Власти ЦАР, где вагнеровцы укоренились наиболее основательно, похоже, совсем не обеспокоены попыткой переворота в РФ, пишет The Economist. Один из советников тамошнего президента Туадеры сказал агентству AFP, что ЦАР заключила оборонные соглашения в 2018 году с самой РФ, а не с ЧВК Вагнера. Этот чиновник пояснил, что в ЦАР убеждены: даже в случае расторжения российских субподрядных договоренностей с вагнеровцами, «РФ пришлет нам новый контингент». Тогда как любая напряженность между Пригожиным и Путиным является «внутренним делом России».

В то же время в Мали возможный вывод ЧВК Вагнера может угрожать текущей авантюре, которую ведет тамошняя правящая хунта. 16 июня возглавляемое военными правительство приказало миротворческой миссии ООН из 13 тыс. человек «незамедлительно» покинуть страну, а в августе 2022 года из Мали вышли французские войска — после девятилетнего присутствия контингента. Это произошло через девять месяцев после прибытия в страну ЧВК Вагнера. Хунта в Мали надеялась, что именно Россия защитит ее от последствий таких действий со стороны ООН, а также что силы вагнеровцев помогут бороться с джихадистами, которые убили тысячи людей за последние несколько лет. Однако когда в России разворачивался мятеж с участием Пригожина, министр обороны Мали Садио Камара был «почти в лихорадочном состоянии» из-за тревоги, сообщил базирующийся в Париже журнал Jeune Afrique.

После мятежа Пригожина африканские элиты вполне могут изменить свое мнение о России. Энджей Череп из Польского института международных отношений отмечает, что некоторые из самых влиятельных африканских сторонников России умолкли в последние дни. Это свидетельствует, насколько сильно поддержка России в Африке зависит от того, будут ли считать ее достаточно мощной, чтобы помочь африканским «клиентам» достичь собственных целей. «Она [РФ] потеряет свою привлекательность, как только будет выглядеть слабой и несостоятельной», — утверждает он. Давно ожидаемое развертывание сил ЧВК Вагнера в Буркина-Фасо — этой страной, как и Мали, руководит военная хунта — сейчас, безусловно, менее вероятно, пишет The Economist.

Без внимания многих наблюдателей в Африке не останется парадоксальный факт: та самая группа, которую Путин направил в африканские страны, чтобы помочь их лидерам бороться с внутренними «врагами», сама устроила мятеж в России. «Вряд ли это хорошая реклама для режима, который продает автократам и хунтам за рубежом „защиту“ от государственного переворота», — резюмирует The Economist.