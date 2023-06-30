ВСУ завладели инициативой вдоль почти всего фронта, Герасимов исчез, Кремль хочет прибрать к рукам медиаимперию Пригожина — ISW 30 июня, 09:09 Возможно, Владимир Путин еще решает, что делать с Валерием Герасимовым и другими военачальниками после мятежа ЧВК Вагнера (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Исчезновение из публичного пространства Валерия Герасимова, главы Генштаба вооруженных сил России, не обязательно свидетельствует о смещении его с должности, однако может демонстрировать колебания Кремля относительно дальнейшей судьбы командующих после мятежа Евгения Пригожина.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска захватили «стратегическую инициативу» на Бахмутском направлении и сейчас ведут в этом районе широкое наступление. ISW напоминает также о соответствующем заявлении Анны Маляр, по словам которой ВСУ перехватили «оперативную инициативу» в этом районе, продвинулись на 1200 метров в направлении Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и на 1500 метров в направлении Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута). Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также заявил, что украинские силы владеют «стратегической инициативой» в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли 29 июня. ISW ранее также оценивал, что украинские силы завладели инициативой «на всех уровнях войны» почти на всем фронте после захвата Россией Бахмута 21 мая. Аналитики Института предполагают, что теперь военное руководство Украины открыто признает, что ВСУ владеют инициативой, «чтобы дать сигнал, что украинские силы намерены использовать ее в большей степени».

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В течение 29 июня ВСУ вели наступательные операции как минимум на двух других участках фронта, кроме Бахмутского и, как сообщается, достигли успехов. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. По данным Генштаба, украинские войска достигли частичного успеха на линии Ровнополь-Володино (до 16 км к юго-западу от Великой Новоселки).

После мятежа Евгения Пригожина Кремль может намереваться установить официальный контроль над ЧВК Вагнера и превратить ее в государственную организацию, предполагают в ISW. В таком случае национализация ЧВК Вагнера, вероятно, поможет Министерству обороны России включить действующих вагнеровцев в регулярные Вооруженные силы России на контрактной основе. Национализация этой ЧВК вряд ли резко нарушит ее внешнюю деятельность [в частности в Африке], предполагают в ISW. Поэтому Кремль может быть заинтересован в том, чтобы де-юре взять на себя ответственность за операции Вагнера за рубежом, чтобы лишить группу источника влияния и независимого денежного потока. В то же время Кремль пока прямо не указал, что намерен национализировать пригожинскую ЧВК, поэтому возможно, что Владимир Путин еще не определил, какой курс действий позволит ему надежно подчинить ЧВК Вагнера под контроль Кремля. Ранее ISW оценивал, что соглашение, заключенное при посредничестве Александра Лукашенко, скорее всего ликвидирует ЧВК Вагнера как независимого игрока, которым эта частная военная компания была до сих пор, однако может позволить уцелеть элементам организации.

Медиаимперию Пригожина могут получить связанные с Кремлем бизнесмены — в рамках текущих попыток Москвы уничтожить его репутацию в России. Российское независимое издание The Bell со ссылкой на источники, сотрудничающие с компаниями Пригожина, сообщило, что администрация Владимира Путина, вероятно, будет иметь прямой контроль над медиаактивами Пригожина. Источники отмечали, что «личный банкир» Путина Юрий Ковальчук может приобрести для его Национальной медиа группы активы медиахолдинга Патриот Пригожина и агентство РИА ФАН. Также отмечалось, что некоторые российские Telegram-каналы утверждали, что президент холдинговой группы Герст Шкулев Медиа Виктор Шкулев может приобрести медиаактивы Пригожина за один рубль с обязательством сохранить редакцию СМИ в течение трех месяцев и погасить задолженность по зарплате сотрудникам. Источники выразили уверенность, что администрация Путина, скорее всего, будет прямо контролировать медиаактивы Пригожина независимо от того, кто будет будущим владельцем этих компаний.



Отказ спикера Кремля Дмитрия Пескова сообщить о местонахождении генерала армии Сергея Суровикина может свидетельствовать о том, что в отношении него действительно ведется расследование. Иначе Песков мог бы опровергнуть спекуляции относительно Суровикина, считают в ISW.

Тем временем западные наблюдатели продолжают озвучивать предположения, где сейчас находится начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов после мятежа ЧВК Вагнера. С другой стороны, его отсутствие на публике не обязательно свидетельствует об изменении его официального статуса в российском военном руководстве, считают в ISW. Ранее Герасимов длительное время не появлялся на публике, особенно в период с лета 2022 года до зимы 2023 года (за несколько недель до того, как его назначили командующим операциями в Украине). Эти периоды отсутствия вызвали предположение, что Кремль либо заменил, либо планировал заменить Герасимова на его должности начальника Генерального штаба. Тогда Кремль и Минобороны России осторожно реагировали на вспышки спекуляций, регулярно подтверждая роль Герасимова как начальника Генштаба, хотя пока еще не подтвердили его роль после мятежа ЧВК Вагнера. Пока нет и подтверждений того, что глава ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский недавно стал ответственным за российские операции в Украине вместо Герасимова. Вполне возможно, что Путину еще предстоит решить, как в полной мере отреагировать на мятеж Пригожина, включая решения о потенциальной ревизии командного состава вооруженных сил РФ. Пока такая реакция Кремля на мятеж не станет более очевидной, само по себе публичное отсутствие Герасимова не является показателем его текущего статуса в руководстве армии РФ. Ранее ISW предполагал, что участие Герасимова или его отсутствие на публичных встречах с Путиным свидетельствует о вероятной степени благосклонности Путина к Герасимову во время полномасштабного вторжения в Украину, но не о сохранении или потере им официальной должности.

Спутниковые снимки обнаружили активное строительство вероятной новой базы ЧВК Вагнера в белорусских Осиповичах. Изображения со средним разрешением, собранные с 15 по 27 июня, показывают новую активность на заброшенной белорусской военной базе (ранее принадлежавшей 465-й ракетной бригаде белорусской армии) в 15 км к северо-западу от Осиповичей. Эта деятельность, по слухам, может быть строительством новой базы Wagner Group. Место находится в пределах 15 км от крупного белорусского общевойскового полигона — объекта, к которому вагнеровцы должны получить доступ, чтобы обслуживать белорусскую армию в учебных и консультативных целях (о такой возможной роли ЧВК Вагнера в Беларуси заявляли белорусские официальные лица). Российское оппозиционное издание Верстка сообщало 26 июня, что белорусские власти строят базу для 8000 бойцов ЧВК Вагнера вблизи Осиповичей. Польский вице-премьер Ярослав Качиньский подтвердил, что Польша ожидает размещения около 8000 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси. Дальнейшее изучение этой зоны в Осиповичах с помощью спутниковых фото с более высоким разрешением может дать дополнительную ясность относительно характера деятельности в этом районе и размера сил, которые могут там базироваться.

Однако вагнеровцы могут разместиться и в других районах Беларуси, предполагают в ISW — в частности им могли бы предоставить некоторые из объектов (полигонов и полевых лагерей), где в начале 2022 года Россия разместила 30 тыс. российских военных.