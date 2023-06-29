Новый «друг Путина». Для «фабрики троллей» Пригожина начали искать нового владельца — СМИ 29 июня, 16:16 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Так называемся фабрика троллей Евгения Пригожина и СМИ, входящие в принадлежащий ему холдинг Патриот, ждут смены владельца, сообщает The Bell со ссылкой на сотрудников медиаимперии главы ЧВК Вагнер.

Наиболее вероятным претендентом на эти активы считают структуры российского миллиардера и «друга Путина» Юрия Ковальчука.

Работа «фабрики троллей» парализована с начала вооруженного мятежа. 24 июня силовики пришли с обысками в офисы Пригожина в Санкт-Петербурге и изъяли всю технику, сообщает издание со ссылкой на сотрудников медиаимперии Пригожина.

Видео дня

«Если вы видите обновления на сайтах и в соцсетях, то это инициатива отдельных команд, централизованного управления больше нет», — рассказал один из сотрудников.

На момент начала мятежа Пригожина его медиаактивами управлял бывший сотрудник «Комсомольской правды» и РИА Новости Илья Горбунов. По словам источников The Bell, после окончания мятежа Горбунов вел переговоры с потенциальными новыми владельцами Патриота.

Горбунова называют «куратором спецзадач» и фактическим руководителем «Патриота» с 2019 года, а с 2020 года — руководителем и «фабрики троллей», и сетки анонимных телеграм-каналов.

Связаться с Горбуновым сотрудники РИА ФАН не могут. Один из собеседников допустил, что он мог уехать из России. Большинство сотрудников медиаресурсов Пригожина также прекратили работу и интересуются только выплатами зарплаты за июнь.

«У всех СМИ этого холдинга был только один читатель, и звали его Евгений Пригожин. Вся сетка работала только для того, чтобы этого читателя устраивали новости, которые попадаются ему на глаза, устраивала их интонация и посыл. […] А теперь этого читателя нет», — пояснил один из собеседников.

Однако об уничтожении холдинга речь не идет, поскольку у него образовалась реальная аудитория. Наиболее вероятным претендентом на эти активы является «Национальная медиа-группа» (НМГ) Юрия Ковальчука.

При этом опрошенные The Bell собеседники уверены, что кто бы не оказался формальным владельцем активов Пригожина, курировать их теперь будут напрямую из администрации президента.

Россия использует «фабрику троллей» для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях и против политиков в нескольких стран, в том числе в Великобритании и Южной Африке.