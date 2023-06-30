«Есть шанс усиления Путина». Ближайшие кадровые решения диктатора покажут, что будет с кремлевским режимом — интервью NV 30 июня, 14:43 NV Премиум Боевики ЧВК Вагнера выезжают из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Анна Шелест, руководительница программ международной безопасности Совета внешней политики Украинская призма, на Radio NV прокомментировала изменение отношения к военной помощи Украине после неудачного бунта главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Шелест описывает опасения партнеров Украины относительно возможного распада России, высказывает мнение, что переговоры о будущем Пригожина и ЧВК Вагнера еще продолжаются и прогнозирует показательные кадровые изменения в России в течение месяца.



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— После мятежа или попытки мятежа пригожинского в России, американские чиновники предполагают, что так называемые красные линии Путина являются более гибкими, чем считалось ранее, в том числе по вопросу поставок оружия в Украину. И теперь это заставляет пересматривать некоторые вопросы: могут ли они пойти дальше, предоставить Украине оружие большей дальности, ракеты, возможно, наконец дойдет до самолетов. Собственно, о красных линиях так называемых Путина и о том, что о них думает себе и понимает Запад, как вы это оцениваете?

— Вы знаете, достаточно странно было слышать, что это связали, особенно относительно предоставления оружия, сами с ситуацией с Пригожиным. Потому что мы до этого уже видели и говорили как минимум на экспертном уровне с нашими коллегами, что посмотрите, Путин обещал, как только освободят Херсон или что-либо на южном направлении — это красная линия. Как только вы сделаете какой-то удар чего-то на Крым, опять же — это красная линия. Еще что-то — красная линия. По факту на все эти красные линии не было никакой реакции такого уровня, как это ожидали. Соответственно, по меньшей мере на профессиональном уровне уже несколько месяцев шел разговор, что вопрос скорее политического буллинга со стороны Российской Федерации относительно красных линий, чем реальности. Ситуация с Пригожиным она стала таким дополнительным катализатором, но скорее это не об общей красной линии о предоставлении или непредоставлении Украине оружия, а о том, насколько объединен вообще российский режим, насколько Путин контролирует это. И, соответственно, если какие-то решения будут приняты международным сообществом по отношению к Украине или Украиной самой, будет ли у него достаточно резерва и способности действительно отреагировать на это и чего на самом деле стоит бояться или по меньшей мере наблюдать, если мы говорим о Российской Федерации.

