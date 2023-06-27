Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси

27 июня, 16:50
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Евгений Пригожин выезжает из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Евгений Пригожин выезжает из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, подтвердил, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин после провального однодневного «бунта» сбежал в Беларусь. Его цитируют беларусские пропагандисты Белта.

«Гарантии безопасности, как он [глава кремлевского режима Путин] вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин уже летает на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [боевиков] счет», — объявил Лукашенко.

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При этом, по словам диктатора, его министр обороны Виктор Хренин заявил, что «мне бы такое подразделение в армии не помешало». Лукашенко утверждает, что «согласен», и предложил Хренину поговорить с боевиками.

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Беларусский диктатор также сказал, что в стране не строят лагеря для «вагнеровцев», но что его режим предложил боевикам «одну из заброшенных частей».

Ранее мониторинговый проект Беларускі Гаюн сообщил, что бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 07:40 во вторник, 27 июня. По данным главы комитета Сената США по вопросам разведки Марка Уорнера, Пригожин живет в отеле в Минске без окон.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где боевики ЧВК Вагнера ранее взяли под контроль главные военные объекты. Тогда его видели на публике последний раз. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

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В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Россия-Беларусь Война России против Украины Пригожин переворот

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