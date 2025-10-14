Трамп и Зеленский встретятся в Вашингтоне для обсуждения военной помощи Украине (Фото: REUTERS/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 октября, проведет встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят возможные поставки ракет Tomahawk.

Об этом пишет Axios.

Основной темой переговоров станет военная помощь Украине, в частности обсуждение того, должен ли Вашингтон передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, отмечает издание.

По данным источника Axios, «существуют вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону». Представитель Белого дома подтвердил, что встреча состоится.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет усадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

10 октября Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

13 октября Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В тот же день спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».