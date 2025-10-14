«Его уважает Путин». Трамп назвал Эрдогана возможным посредником в урегулировании войны между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную роль в достижении мира между Украиной и Россией. Об этом он заявил во время полета в США после визита на Ближний Восток, пишет Укринформ .

Трампа спросили, могут ли другие мировые лидеры, в частности Эрдоган, помочь в урегулировании вооруженной агрессии РФ против Украины. На это американский президент ответил: «Эрдоган может».

Он отметил, что российские власти, в частности диктатор РФ Владимир Путин, уважает турецкого лидера. «Путин его уважает. А еще он — мой друг», — подчеркнул Трамп.

Политик добавил, что ему всегда легче находить общий язык с сильными личностями, а не со слабыми, и убежден, что Эрдоган также относится к нему положительно.

«Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что часто случается, они звонят мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не испытывал неудачи в том, чтобы решить их сразу же», — отметил Трамп.