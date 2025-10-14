Зеленский подтвердил запланированную встречу с Трампом в США

Премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и представители дипломатического сектора уже прибыли в США. В рамках визита запланированы встречи с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В пятницу буду иметь встречу с Президентом Трампом. Мы обсудим последовательность шагов, которые я хочу предложить. Благодарен Президенту Трампу за наш диалог и поддержку», — отметил Президент Украины.

Во время визита украинская сторона также проведет ряд переговоров с американскими оборонными компаниями, сенаторами, конгрессменами и представителями энергетического сектора.

По словам украинского лидера, эти встречи важны, учитывая необходимость усиления системы противовоздушной обороны и развития дальнобойных возможностей Украины.

«Это было предложение Президента Трампа — встретиться с энергетическими компаниями. Сейчас это нужно, ведь мы должны готовиться к возможным атакам различного формата. Поэтому эти переговоры будут полезными», — подчеркнул он.

Основными темами визита определены усиление ПВО Украины и наращивание ее возможностей для давления на Россию для достижения мира.