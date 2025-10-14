Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме 17 октября

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп (Фото: . REUTERS/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 17 октября, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Об этом сказал Трамп во время общения со СМИ на борту самолета Air Force One.



На вопрос журналистов, будет ли он принимать Владимира Зеленского в Белом доме в эту пятницу, Трамп ответил коротко:



«Я думаю, что да. Да», — сказал американский лидер.

После этого президент США поблагодарил журналистов и завершил разговор.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.