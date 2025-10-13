«Это талант». Трамп рассказал, как Уиткофф, ничего не зная о Путине, говорил с ним пять часов

Российский диктатор Владимир Путин и посланник Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Москве 6 августа 2025 года (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп поделился деталями переговоров между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, спецпосланник мало знал о РФ, однако при этом переговоры вместо запланированных 20 минут продолжались пять часов.

Об этом Трамп рассказал во время выступления в израильском Кнессете.

Глава Белого дома сказал, что назначил Виткоффу встречу с российским диктатором, думая, что она продлится 15−20 минут, поскольку тот якобы мало знал о России, Путине и политике.

Трамп рассказал, что когда он звонил через час после начала переговоров Виткоффа с Путиным, ему сказали, что спецпосланник до сих пор разговаривает с российским диктатором. Как утверждает американский президент, то же самое случилось и тогда, когда он позвонил через два и три часа.

«Через пять часов он вышел [от Путина]. Я говорю: „О чем, черт возьми, вы говорили пять часов?“. А он говорит: „Просто много интересного. Мы просто обсуждали много интересных вещей“. Включая то, ради чего он пришел», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, «уметь так делать» — это талант.

Он также утверждает, что Виткоффа якобы все любят — «и с этой стороны, и с другой».

12 октября Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.

13 октября группировка ХАМАС передала Красному Кресту 20 израильских заложников. Трамп наблюдал за освобождением заложников с борта самолета Air Force One.

В тот же день Трамп прибыл в Кнессет и сказал, что война в секторе Газа закончилась.

Во время выступления в израильском парламенте президент США заявил о «историческом рассвете нового Ближнего Востока».

Также Трамп назвал перемирие с ХАМАС «невероятной победой для Израиля и мира», поскольку Израиль «выиграл все, что можно было выиграть силой оружия».