В Кремле снова угрожают США из-за вероятной будущей доставки ракет Tomahawk (Фото: Военно-морские силы США)

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».

Об этом он заявил в понедельник, 13 октября, российским пропагандистским СМИ.

«Плохим концом» пригрозил президенту США Дональду Трампу и заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев в ответ на его заявление относительно возможной поставки Украине ракет Tomahawk.

Медведев утверждает, что поставки ракет Украине «могут кончиться плохо для всех, и прежде всего — для самого Трампа». Скандальный российский политик трусливо надеется, что заявление Трампа — это «пустая угроза».

12 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Инфографика: NV

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

10 октября Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.