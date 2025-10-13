Трамп: США передадут Украине ракеты Tomahawk, если Россия не остановит войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk , если война в Украине не завершится.

Об этом сообщает CNN.

Президент США отметил, что еще не решил, предоставлять ли оружие. Но признал, что это приведет к эскалации конфликта.

«Они хотели бы получить Tomahawk. Это шаг вперед. Честно говоря, мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk», — сказал он, добавив, что сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

По словам Трампа, он не исключает, что обратится к Путину с предупреждением.

«Я могу сказать: „Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им Tomahawk“. Tomahawk — это невероятное оружие, очень наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно», — сказал президент США.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

8 октября Washington Post писал, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил США из-за возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это якобы может «спровоцировать прямой конфликт с НАТО».

10 октября Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп 11 октября во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.