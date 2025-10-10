Украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны, артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

Об этом во время брифинга в пятницу, 10 октября, заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Суспільне.

«Самое главное в этой сделке — системы ПВО. Мы готовы это покупать, и мы готовы задействовать различные виды программ. PURL среди них. Также есть двусторонние соглашения. Партнеры понимают, что нужно выделять деньги на системы ПВО, прежде всего американские, но и не только», — сказал президент.

Реклама

По словам Зеленского, украинская делегация в первую очередь будет обсуждать закупку систем ПВО Patriot.

«Мы получаем позитивные сигналы по изъятию средств [российских замороженных активов]/ Там не само изъятие, там другая схема через гарантии партнеров. Очень хотелось, чтобы Великобритания присоединилась к программе PURL. У нас очень сильные и хорошие отношения», — сообщил президент.

Украинский президент уточнил, что Силам обороны Украины необходимо оружие также для нанесения дальнобойных ударов — речь идет о системах HIMARS, ATACMS, TOMAHAWK.

«Мы не боимся говорить, но не хотим, чтобы разговор об этом затянулся. Мы ожидаем положительного ответа от США», — добавил Зеленский.

Во время этой же конференции Зеленский говорил, что в начале следующей недели делегация Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко посетит США.

В состав делегации будут входить руководитель ОП Андрей Ермак и уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Также украинский президент говорил, что во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа он не получил от американского лидера категорического отказа относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он также добавил, что Трамп осознал, что Россия лжет.

Инфографика: NV

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

8 октября Washington Post писал, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил США из-за возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это якобы может «спровоцировать прямой конфликт с НАТО». Сам Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о поставках, отметив, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.