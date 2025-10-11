Источники Axios не сообщили, было ли принято во время разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского окончательное решение по поводу поставок Tomahawk (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Об этом сообщает американское издание Axios cо ссылкой на два информированных источника.

«Ракеты Tomahawk дадут Украине возможность наносить удары по глубоким районам России, включая Москву, и украинцы утверждают, что это поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров», — пишут журналисты

Источники Axios не сообщили, было ли принято в ходе разговора Трампа и Зеленского окончательное решение по поводу поставок Tomahawk.

По словам одного из источников, беседа между президентами США и Украины длился около 30 минут. В Белый дом пока не ответили на запрос Axios о комментарии.

«По словам украинских официальных лиц, на следующей неделе в Вашингтон прибудет высокопоставленная украинская делегация во главе с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком и премьер-министром Юлией Свириденко для обсуждения вопросов сотрудничества в области безопасности и санкций против России», — подытожило издание.

Немногим ранее президент Зеленский прокомментировал беседу с президентом Трампом в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно и другие войны могут быть остановлены, в том числе эта российская война», — написал глава украинского государства.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

8 октября Washington Post писал, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил США из-за возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это якобы может «спровоцировать прямой конфликт с НАТО». Сам Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о поставках, отметив, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

10 октября президент Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны, артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.