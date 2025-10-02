Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург (Фото: navair.navy.mil)

США изучают вариант поставки Украине ракет Tomahawk и Barracuda , а также других образцов вооружения американского производства с дальностью поражения до 800 км.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.



Как отмечается, окончательное решение по конкретным поставкам пока не принято.

По данным издания, Вашингтон также принял решение предоставлять Украине разведданные, необходимые для ударов в глубь территории России. Президент США Дональд Трамп разрешил американским спецслужбам и Пентагону усилить такую помощь Киеву.



Реклама

Кроме того, администрация США обращается к союзникам по НАТО с призывом предоставить Украине подобную поддержку.

Обсуждение предоставления Украине ракет Tomahawk

26 сентября издание Axios сообщило, что ракеты Tomahawk — единственная система американского оружия, которую президент США Дональд Трамп не согласился продавать странам НАТО для Украины.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Кроме того, в интервью The Axios Show президент Украины заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

Инфографика: NV

В том же интервью Зеленский сказал, что президент США поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Однако заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что если США передадут дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть, ведь у Украины нет стратегических самолетов, с которых они запускаются.