Трамп откапывает томагавки мира

Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим: Трамп відкопує томагавки миру

Чим жила країна 13 жовтня 2025 року

● Ніч «бавовни» в Криму. У ніч проти 13 жовтня в окупованому Криму безпілотники Центру спеціальних операцій А СБУ та Сил спецоперацій ЗСУ уразили нафтовий термінал та дві електропідстанції.

Як повідомили джерела NV, українські дрони атакували: Феодосійський морський нафтовий термінал — безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази зафіксували масштабну пожежу; підстанцію 220 кВ Кафа (м. Феодосія), яка є частиною енергомосту РФ. Там пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги; підстанцію 330 кВ Сімферополь — там пролунала серія вибухів.

● Трамп відкопує томагавки миру. Президент США Дональд Трамп готовий надіслати Україні Tomahawk, якщо Росія не припинить війну. «Я можу поговорити з ним [Путіним]. Я можу сказати: дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм [Україні] Tomahawk. Я можу це сказати», — сказав він, відповідаючи на питання, що спочатку поговорить з Путіним.

Трамп назвав Tomahawk «дуже наступальною зброєю» і новим кроком агресії. «І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Але якщо це [війна] не буде врегульовано, ми цілком можемо це зробити», — сказав він.

● Також президент США звернувся сьогодні до свого спецпосланця з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа з проханням надалі сконцентруватися на врегулюванні військової агресії РФ проти України. «Якщо ти не проти, Стіве, то давай спочатку сфокусуємося на Росії», — заявив Трамп, виступаючи перед ізраїльським парламентом (Кнессетом) з нагоди того, що американський лідер вважає врегулюванням конфлікту щодо Гази. Господар Білого дому назвав Віткоффа «чудовим хлопцем», якого «усі люблять». Востаннє, коли цей «хлопець» розмовляв із Путіним, він дезінформував Трампа про озвучені Путіним можливі умови закінчення війни…

Ці повідомлення від Трампа з’явилась після другої за два дні розмову очільника США із своїм українським колегою Володимиром Зеленським:

● Суперінтенсивні контакти: Зеленський двічі говорив із Білим домом. Президент України Володимир Зеленський вчора провів розмову із президентом США, під час якої обговорив протиповітряну оборону, далекобійну зброю та проблеми в енергетичному секторі. «Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення — і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!» — написав він тоді у ТГ.

11 жовтня Зеленський також мав «хорошу та продуктивну» розмову з президентом США, і тоді висловив надію, що війна Росії проти України, як і всі інші війни, які завершилися за сприяння Трампа, буде зупинена. Також Зеленський та Трамп обговорили удари РФ по енергетиці та можливості посилити українську ППО, а також домовленості щодо цього.

● Європа підтримує. Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки, привітала можливе рішення про передачу Україні американських крилатих ракет Tomahawk. «Ми вітаємо всі інструменти, які роблять Україну сильнішою, а Росію — слабшою», — сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

Каллас сьогодні прибула з візитом до України…

У Кремля є дві людини, які не могли оминути тему постачання крилатих ракет Україні:

● Тупий Мєдвєдєв погрожує самому Трампу. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що запуск крилатих ракет Tomahawk вимагає участі фахівців США, тому постачання цієї зброї Україні «дійсно може погано закінчитися». Водночас штатний кремлівський «громовержець» Дмітрій Мєдвєдєв, колишній президент та заступник керівника російського радбезу (якого Трамп нещодавно назвав «тупим»), пригрозив Білому дому «поганим кінцем» у разі постачання Україні ракет Tomahawk.

Мєдвєдєв запевнив, що постачання ракет Україні «може скінчитися погано для всіх, і насамперед — для самого Трампа». Скандальний російський політик, як виявилось з його слів, сподівається, що заява Трампа — це «порожня погроза».

● Зеленський звернувся до НАТО. Путін сподівається використати терор, щоб зламати режим опору України, а цього неможливо допустити, заявив президент Володимир Зеленський. «До настання зими Путін сподівається використати цей терор, щоб зламати наш режим опору. Ми не можемо цього допустити. Тому я закликаю вас виступати у своїх парламентах і урядах за посилення протиповітряної оборони та ракет, які нам потрібні. І рішення щодо систем і ракет потрібно прийняти в найближчі тижні», — сказав сьогодні Зеленський під час звернення до 71-ої щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО .

Президент України наголосив, що РФ повинна зрозуміти, що не може безкарно тероризувати будь-яку країну. Також Зеленський нагадав, що вчора обговорював із президентом США системи Patriot, ракети Tomahawk, необхідне Україні енергетичне обладнання та необхідність зупинити партнерів, які купують російську нафту.

● Зброї на $2 млрд. На тій самій Парламентській асамблеї НАТО генсек Альянсу Марк Рютте уточнив, що в рамках ініціативи PURL з постачання Україні необхідного військового американського обладнання за рахунок союзників Києву вже поставлено озброєнь на $2 млрд. Наголосивши, що це було зроблено лише за два місяці дії PURL, він висловив переконання, що «незабаром буде більше».

Ще сім країн мають намір долучитися до ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для потреб України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. PURL створили спільно НАТО та США. Ініціатива запрацювала в серпні. Перший пакет профінансували Нідерланди на $578 млн, другий — Данія, Норвегія та Швеція на $495 млн, третій — Німеччина на $500 млн. Четвертий — на $500 млн. — оголосила Канада.

● Куди летітимуть українські Томагавки? Президент України Володимир Зеленський назвав цілі в РФ для ударів далекобійними ракетами Tomahawk. «Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас це — військові цілі. Я думаю, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну… Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі», — сказав він у інтерв'ю для Fox News.

Президент підкреслив, що попри удари РФ по цивільним громадянам в Україні, Сили оборони ніколи не нападали на мирних мешканців.

● Грізна зброя. Досвід застосування крилатих ракет Tomahawk під час ударів по Сирії у 2017−2018 роках показав, що російські й сирійські повідомлення про масові «збиття» переважно мали інформаційний характер — незалежні оцінки підтвердили, що більша частина боєприпасів досягла цілей. Про це нагадав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, технічна причина успішності Tomahawk проста: ракета летить низько і використовує складну комбіновану навігацію, що дає радарам ворога лише секунди на реагування. Для перехоплення потрібна щільна мережа РЛС низького горизонту, миттєва передача цілевказівок та синхронізована робота систем ППО. Російські засоби прикривали сирійські об'єкти, проте не мали успіху.

● Зеленський обіцяє Трампу Нобелівську премію. Володимир Зеленський припустив, що якщо президенту Трампу вдасться зупинити Путіна та посадити його за стіл переговорів, то наступного року він зможе знову номінуватися на Нобелівську премію миру. «Ми будемо дуже раді номінувати президента Трампа наступного року на Нобелівську премію, якщо він це зробить, тому що тільки він може. Якщо він тиснутиме і зупинить Путіна, якщо він посадить Путіна за стіл діалогу, переговорів, якщо зупинить ці вбивства», — сказав він у інтерв'ю Fox News.

Зеленський вважає, що припинення вогню не є «справжнім завершенням війни», але це найбільший крок до фіналу.

● Водночас президенти України та Чехії Володимир Зеленський та Петр Павел обговорили продовження допомоги з боку Праги, зокрема в межах ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів, а також обмінялися новими ідеями, що здатні посилити захист України «саме зараз».

● Частина офіційного Києва відбула до Вашингтону. Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко (разом із секретарем Радбезу Рустемом Умєровим) прямує до Вашингтону, — обговорити зміцнення ППО, енергетики, а також санкції проти Росії. Про це у ТГ написав керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак. «Тиждень буде насичений, попереду багато роботи», — додав він.

«Кінцева мета — незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни», — наголосив керівник ОП.

● ЄС дає гроші на трибунал для російських злочинців. Глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила у Києві про виділення перших 10 млн. євро на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії, а також ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей та жертв сексуального насильства.

● Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив із Каєю Каллас спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС.

● ЄС надасть майже 1 млрд. євро на зимові потреби України. Європейський Союз вже мобілізував 800 млн євро на зимову підтримку України та планує виділення ще 100 млн євро, повідомила високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас.

«Ми працюємо над виділенням додаткових 100 млн євро на генератори, укриття та спорядження для захисту від негоди», — уточнила Каллас.

● Уряд «скоротив» опалювальний сезон. Кабмин встановив терміни опалювального періоду — з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року. У ЗМІ почали писати, що таким чином сезон скоротили на місяць. Проте у Міненерго пояснили, що інформація про скорочення не відповідає дійсності, і постанова не стосується запуску опалення в будинках, — у ній йдеться про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, умови яких передбачають фіксацію цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року.

Опалювальний сезон в Україні цього року почнеться планово, рішення про його початок і завершення ухвалює місцева влада відповідно до температури регіону, додали у ТГ Міненерго.

● Труханов не буде вже керувати Одесою? Мер Одеси Геннадій Труханов може бути позбавлений громадянства України указом президента, а виконувати обов’язки мера в такому разі стане секретар Одеської міської ради, представник партії Слуга народу Ігор Коваль. Про це написало місцеве видання Думська з посиланням на власні джерела, зокрема, у комісії при президенті України, яка розглядала відповідну справу.

І насамкінець:

● Зеленському довіряють, але вдруге президентом його вже не бачать. Володимиру Зеленському станом на жовтень 2025 року довіряють 60% українців, але лише 25% вважають, що йому варто залишитися на цій посаді після війни. Про це свідчать результати опитування КМІС (19 вересня — 5 жовтня).

Наразі 60% громадян довіряють Зеленському, 35% - не довіряють (у перші половині вересня відповідні показники були 59% і 34%).

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.