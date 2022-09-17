«Очень похож на Кадырова». Как повар Путина стал главарем наемников и превращает РФ в банду — о Пригожине рассказывает российский журналист 17 сентября, 15:54 Эксклюзив НВ Евгений Пригожин (Фото:Михаил Метцель / ТАСС)

«Повар Путина», российский олигарх Евгений Пригожин претендует на должность Сергея Шойгу — министра обороны РФ, предполагают некоторые военные эксперты.

Его называют приближенным к диктатору Владимиру Путину, а еще связывают с «компаниями» наемников, включая группу Вагнера.

Ранее в сети появилось видео, на котором он вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины.

Видео дня

В интервью Радио НВ российский журналист Тимур Олевский подробно рассказал, как произошло становление Пригожина в 90-е и чем занимается сейчас, превращая Россию в банду.

— Евгения Пригожина называют поваром Путина. Объясните, пожалуйста, почему? Насколько он сейчас приближен к президенту РФ? Что Путин хочет от него?

— Поваром он стал на самом деле потому, что реально им был. Пригожин в 1990-е годы начинал свою карьеру бизнесмена в Санкт-Петербурге — это не большой секрет, и оказался довольно успешным ресторатором. Он открыл сразу четыре очень крупных и довольно популярных ресторана.

Один раз ему повезло, а может быть и не повезло, а произошло не совсем случайно. В одном из своих ресторанов — это пароход по Неве ходил, назывался, по-моему, New Island — принимал Путина и [президента США Джорджа] Буша. Тогда еще Буш-младший посещал Россию. Они на теплоходе обедали, а Пригожин буквально приносил еду, как владелец ресторана и шеф-повар.

С тех пор за ним закрепилось это прозвище — повар Путина. Он, на самом деле, всегда поддерживал эту мысль. Дело в том, что ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге в 1990-е — специфический бизнес для отмывания денег, это все понимают. Но он действительно рестораны открывал и все было здорово. А потом оказалось, что он не просто повар Путина, а еще повар Министерства обороны. И заключал с Министерством обороны через сеть подставных компаний, которые все записаны в основном на бывших силовиков (номинальные директора и сложная система взаимоотношений через кредитные договоры), договоры займа.

Он открыл огромное количество компаний, которые кормят бесконечно большое количество воинских частей Министерства обороны. Это главный поставщик еды для Министерства обороны. Это госзаказ. Мы-то об этом узнали, когда делали первое расследование о Евгении Пригожине, потому что кроме того, что он кормил Министерство обороны, он постоянно недодавал еду солдатам и Министерство обороны тогда еще с ним регулярно судилось, требовало, чтобы он возместил ущерб за не доложенное мясо в котлеты.

После этого Евгений Пригожин не только не потерял контракты Министерства обороны, но и наоборот, расширил свою бизнес-империю. Он фактически уничтожил такое понятие в московских школах, как собственная кухня. В некоторых московских школах были собственные кухни: кто-то суп варил, кто-то пиццу пек. Это все было закрыто под Пригожина. Он стал единственным монополистом на рынке продовольствия, который всем школам не только Москвы поставляет еду. Он открыл предприятие под названием Московский школьник, которое прославилось тем, что в 2019 году отравило детей некачественной едой.

Но я думаю, это не то, из-за чего Путин его так любит и поддерживает. Это, наверное, следствие того, что Путин его любит и поддерживает. Мы знаем очень много соратников Путина, которые с ним начинали его политическую карьеру еще с 1990-х. Мы не понимаем, в какой момент Путин и Пригожин стали так близки, потому что Пригожин — персонаж скорее бандитского толка в чистом виде. Очень талантливый, надо отдать должное, бизнесмен и человек, умеющий строить свои отношения с властью. В этом талантливый. Отсидевший срок за какое-то отвратительное преступление, связанное с насилием в отношении женщин и разбоем в 1980-х. Такой вот приблатненный бизнесмен.

Но его карьера как человека, который интересует нас сейчас на войне, началась именно в тот момент, когда России потребовались прокси для того, чтобы выполнять грязную работу на разных фронтах мира, а Пригожину потребовалась какая-то своя мощная армия, группировка.

Дело в том, что Пригожин на самом деле (это сейчас становится понятно) очень похож на [кремлевскую марионетку в Чечне Рамзана] Кадырова по способу отстраивания своей идентичности. Просто у Кадырова целый регион в управлении — он практически царь региона Чечня, даже не очень подчиняющийся: скорее Россия подчиняется законам Чечни, чем Чечня законам России. Но там все сложно.

— Сейчас он занимается вербовкой заключенных на войну с Украиной. И говорят, что он вводит сталинские методы вербовки. Почему именно на них делается ставка? Что об этом говорят в Российской Федерации? Как на это реагирует Путин?

— Думаю, что у Путина не большой выбор, ему нужны люди на войне. Тут есть странная история.

Пригожин начал карьеру владельца ЧВК в то время, когда Дмитрий Уткин, человек, который начинал Славянский корпус, попробовал повоевать в Сирии, нашел себе спонсора — Пригожина. Потом этот Славянский корпус появился в Украине в 2014 году, прошел первую обкатку.

Когда Славянский корпус только появился в Сирии в 2013 году, они потерпели жуткую неудачу. Потом получили деньги, попробовали свои силы в Украине, набрались опыта в Сирии и Африке. Они, судя по всему, принимали участие в убийстве российских журналистов, в том числе моего друга Орхана Джемаля. Они убили огромное количество людей, как вы понимаете, потому что их профессия — это война, любыми методами.

И вот сейчас мы видим, как он буквально по зонам вербует людей со словами: Вы можете искупить долг перед родиной, вам нечего терять, потому что еще неизвестно, выйдете ли вы вообще из этих тюрем, а тут через полгода, если выживете, выйдете. Довольно успешно, судя по всему, он вербует. Судя по цифрам, которые есть в распоряжении издания The Insider, где я работаю, 10−15% населения зон [он вербует] за один приезд.

Например, удивительная история: в Саратовской области он умудрился отправить на войну людоеда — человека, осужденного за каннибализм. Он был осужден только на 12 лет. В России каннибализм — меньшее преступление, чем, например, политическое преступление против режима.

Как к этому относятся люди? Трудно сказать. Дело в том, что сам Пригожин накануне впервые дал комментарий по поводу своей деятельности по вербовке заключенных. Он сказал, обращаясь к жителям России: «Если вам не нравится, что заключенные едут на войну, то отправляйте туда своих детей. А если не хотите, чтобы там воевали ваши дети, то скажите мне спасибо, что я отправляю туда не их, а заключенных».

Во-первых, в этой риторике нет варианта, что войны может не быть вообще, он не предлагает, чтобы ее не было. Поскольку война — это то, что, по мнению Пригожина, российское общество отменить не может. Поэтому российское общество должно выбрать: на войну едут они или заключенные. Понятно, что в такой парадигме, если сейчас провести опрос, окажется, что большинство людей скажет: ну пусть заключенные едут. Это одна история, которая уничтожает нравственность.

Читайте также: Появилось видео сборов завербованного Пригожиным зека на войну против Украины

А другая история уничтожает государство. Он ведь отправляет людей, осужденных за убийство. Сегодня мы всерьез обсуждаем вопрос о том, уехал ли на войну искупать долг кровью и, соответственно, потом получить прощение через полгода и оказаться на свободе, убийца Бориса Немцова. Потому что телеграм-каналы, близкие к Кремлю, а вовсе даже не какие-то оппозиционные, пишут: «Заур Дадаев — человек, которого осудили за убийство политика Бориса Немцова прямо возле Кремля, на мосту с видом на Спасскую башню, на глазах у всего мира — тоже поехал искупать долг кровью [в составе] ЧВК Вагнер — в Украину воевать». Но поскольку это чеченская история, может быть он воюет не так, как все остальные заключенные, а в TikTok воюет. А потом через полгода окажется на свободе с «орденом мужества» и словами «все, я на свободе. Только я в 2015 году убил Немцова. Прошло семь лет и теперь я законопослушный, освобожденный ото всех наказаний гражданин».

— Российские военные блогеры говорят, что Пригожин может сменить министра обороны РФ Сергея Шойгу. Насколько сейчас шатается кресло под Шойгу после удачного контрнаступления украинских Вооруженных сил под Харьковом? Как вы оцениваете шансы Пригожина стать министром обороны России?

— То, что Шойгу плохой министр обороны, это совершенно понятно. Но проблема неудач российской армии связана не только с тем, что министр обороны Шойгу занимается пиаром, а не подготовкой армии к войне. А еще и с тем, что понимаете какая штука: российская армия очень не согласована. Там воюют все подразделения подряд, нет единого командования.

И у Пригожина, судя по всему, самая мотивированная и подготовленная структура, потому что там большой костяк людей, которые прошли очень много боевых действий. И они на поле боя управляют боем по образу украинской армии, когда младший командир может принимать решения.

Но есть один нюанс: сам Пригожин обещает тем, кто попробует не наступать, — расстрел. Пригожин говорит зэкам: «Бегите в окоп, режьте всех. Кто замешкается — того убьют, кто добежит — тот победит». Его интересует только результат. И в этом смысле российская армия так воевать не может.

Но я не думаю, что Пригожин хочет занять место Шойгу, потому что Пригожину нравится, мне кажется, деньги зарабатывать, а не отчитываться с генералами вместе перед Путиным за огромную неповоротливую машину, которая на самом деле не столько зарабатывает, сколько зарабатывает Пригожин на контрактах.

В России, благодаря в том числе Пригожину и его отправке людей на войну из зон, разрушается понятие государства. Это же фактически отмена судебных решений, плевок в сторону ФСИН, следователей и полицейских, которые ловили этих людей. Более того сам Пригожин говорит, что будем рассматривать каждое дело заключенного персонально, потому что мы понимаем, что кто-то из вас здесь оказался по ошибке. Пригожин удостоил людей в России, сидящих в зоне, «настоящего справедливого суда». Но в России есть два варианта: несправедливый суд, который может осудить тебя на 20 лет, если ты невиновен; и «справедливый суд», который может приговорить тебя к убийству, отправить убивать или умереть в Украине, но с [малой] вероятностью через полгода вернуться живым и отправиться на свободу. Такие альтернативы предлагает Пригожин, проговаривая это словами. Это не очень похоже на то как работает государство, это упрощает государство, превращает его в банду. Каким он может быть министром обороны? Не знаю. Думаю, никаким.

Россия становится очень простым государством после такой риторики и действий. Соответственно, решения после этой войны тоже будут приниматься очень простые, у меня сомнений нет. Я предполагаю, что Россию ждет волна невиданных репрессий. Я бы сказал, эта война отбрасывает Россию в довоенные сталинские годы: только тогда убивали, а сейчас по-другому, но примерно то же самое будет происходить: когда нет ни одного человека, который мог бы почувствовать себя в безопасности — ни оппозиционера, ни чиновника, никого.

Надо будет насилием компенсировать неудачу, чтобы не позволить людям внутри страны размышлять на тему того, что произошло. Иначе это просто не может устоять.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.