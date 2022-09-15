ЧВК Вагнера: Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала 15 сентября, 17:03 В ЧВК Вагнера набирают осужденных по любым статьям, но предпочитают убийц (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Так называемый «повар Путина» Евгений Пригожин завербовал в свою ЧВК Вагнера для отправки на войну против Украины маньяка-каннибала.

Об этом сообщила глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

«Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд. Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну», — рассказала она на YouTube-канале «Популярная политика».

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Правозащитница приводит данные, согласно которым, в ЧВК Вагнера было завербовано 7−10 тысяч заключенных.

По ее словам, в поисках пушечного мяса для восполнения колоссальных потерь РФ в Украине Пригожину приходится идти на все новые заходы по вербовке зеков.

При этом пока он ограничивается лишь регионами Центральной России.

«Самая северная часть — Коми, Сыктывкар, самая южная — Адыгея, самая восточная — Татарстан, самая западная — Псковская и Смоленская области», — отметила Романова.

Ранее в соцсетях было обнародовано видео, на котором Пригожин открыто вербует наемников из числа заключенных колонии республики Марий Эл, пытаясь отобрать из них самых «крепких» и «борзых».

«Погибшие — тела увозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех хоронят на аллеях героев, где она есть. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами — остается с нами, поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких», — пообещал он российским зекам.

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