Пригожин завербовал в ЧВК Вагнера около тысячи заключенных для войны против Украины — СМИ 2 сентября, 17:56 ЧВК Вагнера (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

Российский олигарх Евгений Пригожин, приближенный к диктатору Владимиру Путину, завербовал около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнера/Лига.

Об этом сообщает белорусский ресурс Вот Так со ссылкой на заключенных одной из колоний в городе Батайск Ростовской области.

Пригожин, который по данным СМИ владеет ЧВК Вагнер, прилетал в колонию на личном вертолете, сообщают источники. Его сопровождал Дмитрий Уткин, которого также называют руководителем ЧВК Вагнер.

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Перед их визитом администрация ИК № 15 отключила персональные видеорегистраторы у своих сотрудников, а заключенных построили на плацу, рассказал источник.

Перед ними Пригожин выступил лично, сообщает СМИ. Он пообещал тем, кто согласится поехать воевать в Украину, что их выпустят на свободу через полгода.

Приближенный к Путину олигарх, по словам источника, искал убийц и грабителей, рассказывал, как сам сидел и «резал негров в Африке». Также он заявил, что заключенные могут делать с украинцами «все, что захотят, и им ничего за это не будет».

При этом в случае побега или попытки сдаться в плен Пригожин, по словам заключенных, пригрозил расстрелами.

В итоге из полутора тысяч заключенных исправительной колонии № 15 на предложение Пригожина ответили согласием около 700 человек, сообщает ресурс. Также в еще одной ростовской колонии из тысячи заключенных согласились отправиться воевать около трехсот человек.

По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины до 5000 наемников ЧВК Вагнера.

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