Убийство азовцев в Оленовке совершили наемники ПВК Вагнера по указанию «повара Путина» — украинская разведка

29 июля, 17:55
НВ

НВ

Взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, были осуществлены руками наемников из состава ЧВК Вагнера (Лига), сообщает украинская разведка.

В ведомстве подчеркнули, что команду взорвать азовцев дал номинальный владелец указанного ЧВК — Евгений Пригожин.

«Организация и воплощение теракта не были согласованы с управлением министерства обороны РФ», — добавили в пресс-службе.

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Также украинская разведка сообщает, что главная цель такой атаки РФ — сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на «объект» должна была прибыть комиссия из Москве для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.

Пригожина называют «поваром Путина», поскольку его компании организовывали банкеты для президента России Владимира Путина. С ним также связывают частную военную компанию Вагнера, наемники которой воевали на Донбассе, в Сирии и Африке.

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) после массового убийства россиянами украинских пленных в Еленовке. По данным следствия, в результате российской провокации погибли около 40 человек, 130 — были ранены.

В патронатной службе Азова сообщили, что устанавливают имена погибших и пострадавших в Еленовке, на место выехал Международный комитет Красного Креста.

Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

https://www.youtube.com/watch?v=4wBSOO3tPfw

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

Редактор: Евгений Василенко

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