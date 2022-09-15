РФ вынуждена отводить силы ПВО от линии фронта из-за наступления ВСУ, Кремль делает новую ставку на Пригожина: карта и оценки ISW 15 сентября, 08:33 Военный 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила ВСУ перед боевым заданием (Фото:Сухопутные войска ВСУ / Facebook)

Россия нанесла удар по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге, пытаясь помешать контрнаступлению ВСУ на юге, где река Ингулец является важным географическим объектом.



Такую версию в своей новой сводке по итогам 14 сентября озвучивает американский Институт изучения войны.

Его аналитики считают, что удар по украинской гидротехнической инфраструктуре на западе Днепропетровской области, вероятно, был нацелен на то, «чтобы помешать украинским операциям на реке Ингулец» — к примеру, повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению. Уровень воды в реке Ингулец, которая протекает южнее Кривого Рога и «является важным географическим объектом продолжающегося контрнаступления украинских войск вдоль границы Херсонской и Николаевской областей», в итоге поднялся на 2,5 м.

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Тем временем контрнаступление ВСУ в восточной части Харьковской области продолжает ослаблять российские силы и ставит под угрозу объекты российской артиллерии и ПВО. 14 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что интенсивность российских артиллерийских обстрелов Харькова значительно снизилась. Это свидетельствует о том, что контрнаступление Украины ослабило способность российских войск наносить артиллерийские удары по Харькову, поскольку российские войска были оттеснены на восток, к реке Оскол, и на север — обратно в Россию. «Украинское наступление на востоке, вероятно, вынудило российские силы отвести средства ПВО подальше от линии фронта, чтобы защитить эти системы от огня украинской артиллерии, потенциально подвергнув передовые российские войска атакам [ВСУ] с воздуха», — делают вывод эксперты ISW.

Они также обращают внимание на появившееся 14 сентября видео, на котором российский олигарх Евгений Пригожин, приближенный к диктатору Владимиру Путину, вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины. «Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин становится лицом российской „специальной военной операции“ в Украине», — констатируют аналитики Института изучения войны. Они отдельно отметили заявление российского военкора-пропагандиста Максима Фомина (псевдоним Владлен Татарский), который заявил, что обсуждал с Пригожиным вывода российских войск из приграничных районов Харьковской области. Если это правда, то встреча Пригожина и Фомина «может свидетельствовать о том, что Кремль пытается отреагировать на многомесячные жалобы военных блогеров на то, что Минобороны России не слышит их критику, акцентирующую на неэффективности высшего командования армии РФ». Пригожин является близким доверенным лицом Путина, и развитие его контактов с прокремлевскими блогерами может помочь сохранить их поддержку усилий Кремля в войне против Украины, в то же время обвинив Сергея Шойгу и Минобороны РФ в поражении в Харьковской области.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



российские и украинские источники сообщают о продолжении наземных атаках ВСУ в северной части Херсонской области, западной части Херсонской области и к северо-западу от Херсона;



российские силы продолжают наземные атаки в районе Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка;

финансирование добровольческих батальонов, вероятно, создает финансовые трудности для российских городов и областей;

14 сентября оккупационные « власти» РФ отключили мобильный интернет в оккупированной Луганской области — вероятно, чтобы лучше контролировать информационную среду и попытаться обезопасить российские силы, в то время как войска армии РФ, оккупационные « чиновники» и коллаборационисты бегут из недавно освобожденной Харьковской области на территорию России и подконтрольные ей территории.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская область)

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ в Харьковской области: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

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