Удар по приспешникам Путина. США вводят санкции против Пескова, Пригожина и Ротенбергов

3 марта, 21:38
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Белый дом (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Белый дом (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

В США объявили, что вводят санкции против приспешников главы Кремля Владимира Путина, российской элиты и членов их семей из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, акции коснутся:

  • президента Транснефти Николая Токарева, его супруги Галины, дочери Майи и двух его компаний по продаже элитной недвижимости;
  • бизнесмена Бориса Ротенберга, его супруги Карины и сыновей Романа и Дениса;
  • бизнесмена Аркадия Ротенберга, его сыновей Павла и Игоря и дочери Лилии;
  • главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, его пяти компаний, его дочери Ольги, сына Евгения и его компании и самолетов, дочери Марии и ее компании;
  • «повара Путина» Евгения Пригожина, трех его компаний, супруги Полины, дочери Любови и сына Павла;
  • пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;
  • миллиардера Алишера Усманова.
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США введут санкции против 19 российских олигархов и 47 членов их семей и близких соратников. Все подсанкционные лица будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в США будут заморожены, а их собственность — заблокирована. Вашингтон продолжит искать и замораживать активы российской элиты и членов их семей.

США и ЕС уже объявили несколько пакетов жестких санкций против РФ.

Редактор: Нина Григорская

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