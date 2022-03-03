Удар по приспешникам Путина. США вводят санкции против Пескова, Пригожина и Ротенбергов 3 марта, 21:38 Цей матеріал також доступний українською Белый дом (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

В США объявили, что вводят санкции против приспешников главы Кремля Владимира Путина, российской элиты и членов их семей из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, акции коснутся:



президента Транснефти Николая Токарева, его супруги Галины, дочери Майи и двух его компаний по продаже элитной недвижимости;

бизнесмена Бориса Ротенберга, его супруги Карины и сыновей Романа и Дениса;

бизнесмена Аркадия Ротенберга, его сыновей Павла и Игоря и дочери Лилии;

главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, его пяти компаний, его дочери Ольги, сына Евгения и его компании и самолетов, дочери Марии и ее компании;

«повара Путина» Евгения Пригожина, трех его компаний, супруги Полины, дочери Любови и сына Павла;

пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;

миллиардера Алишера Усманова.

США введут санкции против 19 российских олигархов и 47 членов их семей и близких соратников. Все подсанкционные лица будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в США будут заморожены, а их собственность — заблокирована. Вашингтон продолжит искать и замораживать активы российской элиты и членов их семей.

США и ЕС уже объявили несколько пакетов жестких санкций против РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.