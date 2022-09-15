«Похоронят на аллеях героев». Появилось видео, на котором «повар Путина» Пригожин вербует на войну заключенных 15 сентября, 02:51 Пригожин в одной из российских тюрем (Фото:Кадр из видео Simon Ostrovsky/Twitter)

Журналист Саймон Островски опубликовал видео, на котором российский олигарх Евгений Пригожин , приближенный к диктатору Владимиру Путину, вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины.

Пригожин лично призывает заключенных вступить в его ЧВК Вагнера/Лига, обещая амнистию, а погибшим — «похороны на аллее героев».

Он заверяет, что в его преступной организации есть свои самолеты, РСЗО и другое вооружение.

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«У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать… После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование… Погибшие, тела увозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех хоронят на аллеях героев, где она есть. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами — остается с нами, поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких», — говорит Пригожин.

Ранее СМИ сообщили, что Пригожин завербовал около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнера/Лига.

Белорусский ресурс Вот Так со ссылкой на заключенных одной из колоний в городе Батайск Ростовской области сообщил, что он прилетал в колонию на личном вертолете.

Перед их визитом администрация ИК № 15 отключила персональные видеорегистраторы у своих сотрудников, а заключенных построили на плацу



По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины до 5000 наемников ЧВК Вагнера.

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