«Похоронят на аллеях героев». Появилось видео, на котором «повар Путина» Пригожин вербует на войну заключенных

15 сентября, 02:51
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Пригожин в одной из российских тюрем (Фото:Кадр из видео Simon Ostrovsky/Twitter)

Пригожин в одной из российских тюрем (Фото:Кадр из видео Simon Ostrovsky/Twitter)

Журналист Саймон Островски опубликовал видео, на котором российский олигарх Евгений Пригожин, приближенный к диктатору Владимиру Путину, вербует в российской тюрьме заключенных на войну против Украины.

Пригожин лично призывает заключенных вступить в его ЧВК Вагнера/Лига, обещая амнистию, а погибшим — «похороны на аллее героев».

Он заверяет, что в его преступной организации есть свои самолеты, РСЗО и другое вооружение.

Видео дня

«У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать… После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование… Погибшие, тела увозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех хоронят на аллеях героев, где она есть. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами — остается с нами, поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких», — говорит Пригожин.

https://twitter.com/SimonOstrovsky/status/1570111994811801602
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Ранее СМИ сообщили, что Пригожин завербовал около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнера/Лига.

Белорусский ресурс Вот Так со ссылкой на заключенных одной из колоний в городе Батайск Ростовской области сообщил, что он прилетал в колонию на личном вертолете.

Перед их визитом администрация ИК № 15 отключила персональные видеорегистраторы у своих сотрудников, а заключенных построили на плацу

По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины до 5000 наемников ЧВК Вагнера.

https://www.youtube.com/watch?v=fcgUaNIezHE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Тюрьма Заключенные Заключенный Тюрьмы Война в Украине Евгений Пригожин Война России против Украины

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