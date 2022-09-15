Появилось видео сборов завербованного Пригожиным зека на войну против Украины 15 сентября, 16:19 Заключенный радуется освобождению и фантазирует о своих будущих «подвигах» (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео сборов на войну против Украины одного из российских зеков, которые были завербованы в ЧВК Вагнера так называемого «повара Путина» Евгения Пригожина.

Получив возможность выбраться из тюрьмы, заключенный радостно собирает свои пожитки в сумки, фантазируя о «героическом» будущем.

«Яркое олицетворение всех тех, против кого мы воюем», — отметили украинские военные.

Видео дня

Ранее в соцсетях было обнародовано видео, на котором Пригожин открыто вербует наемников из числа заключенных колонии республики Марий Эл, пытаясь отобрать из них самых «крепких» и «борзых».

«Погибшие — тела увозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех хоронят на аллеях героев, где они есть. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами — остается с нами, поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких», — пообещал он будущему пушечному мясу, которым кремлевский режим пытается восполнить свои колоссальные потери в Украине.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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