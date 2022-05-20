Фигуранты дела Немцова и грабители. Кадыровцы, приехавшие воевать в Украину, имеют криминальное прошлое — Схемы 20 мая, 21:56 Цей матеріал також доступний українською Кадыровцы (Фото:grozny.tv)

Некоторые боевики из Чеченской республики, которые воюют против Украины, являются фигурантами уголовных дел, сообщают Схемы.

Война России против Украины — главные события 20 мая

15 мая Главное управление разведки Украины сообщило, что в военном вторжении России в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из Чеченской Республики. Журналисты-расследователи выяснили, почему кадыровцы занимаются грабежами и убийствами мирного населения в войне России против Украины.

Видео дня

Так, журналисты вышли на Руслана Абдулсаидовича Геремеева с позывным Добрый. Он является фигурантом дела об убийстве российского оппозиционного деятеля Бориса Немцова.

Следственный комитет РФ назвал организатором преступления Руслана Мухудинова, работавшего водителем у Геремеева.

Самого же Руслана Геремеева соратники Немцова считают одним из возможных организаторов убийства. Но его не допросили: следователь сообщил, что Геремеев просто не открыл ему дверь. Хотя более логичным кажется другое объяснение: Руслан Геремеев имеет товарищеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, уточняют журналисты.

Руслан Геремеев с Рамзамом Кадыровым / Фото: Медиазона

26 марта стало известно, что Руслан Геремеев находится в Украине. И воюет вместе с группировкой Добрый на стороне русских войск.

Видео с Геремеевым и другими бойцами из Чечни опубликовал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Утверждалось, что на нем чеченские бойцы поднимают флаг над административным зданием в Мариуполе.

Однако воевал Геремеев не долго: скоро получил ранение, и навестить его в госпиталь приехал лично Рамзан Кадыров.

Если недопрошенный по делу убийства Бориса Немцова Геремеев открыто воевал в Украине, то остальные «кадыровцы» из его группировки Добрый были не такими «известными».

Журналисты Схем изучили их биографии. Выяснилось, что большинство тех, кого удалось идентифицировать, до полномасштабного вторжения в Украину имели проблемы с законом в России.

Боевики-разбойники и беглец из психбольницы

Например, Рустаму Руслановичу Чимаеву 33 года, он уроженец Чечни. По данным украинской разведки, пересек границу с Украиной 12 марта 2022 года в составе группировки Добрый (как доброволец), вернулся на территорию Российской Федерации 26 апреля.

В соцсетях Чимаев не скрывает, что участвует в боевых действиях — выкладывает фотографии с оружием и техникой, маркированной буквой Z, которую используют войска РФ в войне против Украины.

Руслан Чимаев выкладывает фотографии с оружием и техникой, маркированной буквой Z / Фото: Коллаж Схемы

У Чимаева проблемы с правосудием в России. Согласно фабуле судебного дела, с которым ознакомились журналисты, 26 апреля 2015 года Чимаев вместе со знакомым совершили разбой (статья 162 часть 2 уголовного кодекса РФ). Они подошли к незнакомому лицу и, угрожая ножом, завладели кошельком стоимостью 1000 рублей, забрали 200 рублей и банковские карты.

Рустам Чимаев также фигурирует в различных «антикредитных списках»: финучреждениям не рекомендуют выдавать кредиты Чимаеву из-за долгов.

Хадаев Юнус Алуевич, как и Чимаев, приехал в Украину 12 марта, но, по данным ГУР, в Россию пока не вернулся, получил ранения. Хадаев, как и Чимаев, испытывает проблемы кредитами и долгами в России. По состоянию на 2020 год сумма его обязательств составляла более 242 тысяч рублей.

Хадаев находится на спецучете правоохранительных органов РФ, поскольку привлекался к административной ответственности за проживание без прописки и мелкое хулиганство.

Хадаев Юнус Алуевич / Фото: Коллаж Схемы

Бечиев Имран Исаевич, воевавший в Добрый, родился в Чечне в 1987 году. В мае 2015 года, согласно фабуле уголовного дела, он, находясь на улице, ударил женщину в лицо, «чем причинил тяжкий вред здоровью» (статья 111, ч.1, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Бечиев по состоянию на 2020 год числился как должник на сумму 54 тысячи рублей.

Ильясов Али Заирбиевич, согласно данным украинской разведки, погиб. А согласно полученным журналистами данным из российских реестров, в 2016 году Али разыскивали как беглеца из психбольницы. «Категория розыска: беглец из психбольницы. Статья УК инициатора: ст. 319. Мера предосторожности: без меры пресечения», — говорится в справке. Статья 319 Уголовного кодекса Российской Федерации — это «оскорбление представителя власти».

Мошенничество и грабеж

32-летний Халид Абдулвахидович Калаев получил ранения во время войны в Украине. До этого он имел насыщенную жизнь в России: кроме накопления долгов, скрывался от органов правосудия. Его обвиняли по статье 159, ч.2 (мошенничество). По версии следствия он хотел завладеть чужим мобильным телефоном.

Прибегал к мошенничеству и другой боец Добрый — Арби Адланович Султангериев, он был в розыске правоохранителей в Ставропольском крае. Кроме этого, по данным Федеральной базы судебных приставов, по состоянию на 2020 год Арби имел долг в размере 300 тысяч рублей.

«Коллега» Султангериева — Джамалханов Хаважи Лемаевич — фигурировал по двум уголовным делам. Фабула одной из них такова: 14 декабря 2015 года Джамалханов вместе с двумя другими мужчинами подошли к группе из трех мужчин и, «применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто украли 300 рублей, принадлежавших Разиеву Ж.Ж. и 400 рублей, принадлежавших Раббимову С.А. Ущерб 700 рублей». Действия Джамалханова квалифицировались как грабеж (статья 161 ч.2).

Страница Хаважи Лемаевича в соцсетях / Фото: Схемы

До этого, в 2007 году, Джамалханов был объявлен в розыск по ст. 318 ч.1 — «применение насилия в отношении представителя власти». 26 апреля 2022 года Джамалханов вернулся в Россию, повоевав в Украине полтора месяца.

Боец Добрый Аюбов Омар Русланович обвинялся по статье 158 уголовного кодекса России (кража).

Схемы уточняют, что это далеко не все кадыровцы из подразделения Добрый. Некоторые из них также фигурируют в уголовных делах, однако боевики, упомянутые выше, — с самой показательной биографией.

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